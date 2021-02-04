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哪路财神能助你发财

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.08.30 08:10

 
清代武财神关公像

　　神的世界是人类意识的投影。人间有竞争，神界有排位，财神界的席位争夺战，比人间职场竞争还激烈。

　　有名号的财神爷，除了上一篇说过的赵公明，还有关羽、柴荣、比干、白圭、范蠡、端木赐、李诡祖……

　　那么问题来了，昨天的财神节，你拜的是哪路财神爷呢？

　　武财神关公在此

　　中国历来有文臣武将之说，财神也是文武搭配。人们的喜好、信仰不同，供奉的财神也不同。

　　洛阳人最熟悉的财神爷，要数武财神关公。

　　旧时的洛阳，关帝庙星罗棋布，除了大名鼎鼎的关林庙，还有老城关帝庙(潞泽会馆，今洛阳民俗博物馆)、南关山陕庙(山陕会馆)等。

　　如今关帝庙虽然没有那么多了，但把关公当财神爷供奉的商铺可是多到数不清。

　　关公本名关羽，是东汉末年的武将，不过他是一个会理财的武将。

　　据洛阳学者寇莹、周菲研究，关羽早年曾在老家经商，独创日清簿，用来记流水账。

　　他与刘备、张飞桃园结义，争夺天下。曹操擒住了关羽，又送财宝又送美女，想笼络他，然而关羽身在曹营心在汉，千里走单骑，又去找刘备大哥了。

　　临走时，他将曹操赏赐的财物悉数奉还，还附上了明细账簿。

　　小说《三国演义》里讲，关羽骁勇善战、忠肝义胆、诚实守信，连敌人都佩服他。关羽去世后，孙权将其首级装在匣子里送给曹操，曹操按王侯之礼把关羽的首级厚葬在了洛阳。

　　历代统治者推崇关羽的忠义之气，争相为其立庙。关羽被尊为“武圣人”，走上神坛。

　　功夫强、会算账，不贪财、讲信义，这样的人自然够格当武财神。关公手执青龙偃月刀往那里一站，辟邪保平安，财源滚滚来。

　　洛阳关林庙财神殿的西墙上嵌有一块《竖旗杆碑记》，碑文记载，清代道光年间，洛阳人毛存仁想到外地做生意，特意到关林庙上香，祈求关公保佑他一路平安、买卖兴隆。一年后，他果然发了大财，荣归故里。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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