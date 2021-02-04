在防疫卡点执勤时他救助了受伤老人

近日，杜保红在疫情防控卡点执勤时，救助因车祸受伤的两位老人一事，在偃师区交通运输系统流传开来。

近日，杜保红在疫情防控卡点执勤时，救助因车祸受伤的两位老人一事，在偃师区交通运输系统流传开来。

杜保红今年48岁，是偃师区交通运输局执法大队队员，一个月来，他一直在疫情防控卡点执勤。

20日8时前后，杜保红正和几名同事在缑氏镇贾屯村疫情防控卡点执勤，在对过往车辆检查时，身后突然传来不小的撞击声，扭头一看，对向车道上一辆越野车与一辆摩托车发生交通事故，地上躺着一位老人，旁边的一名女子不知所措。

杜保红没多想就赶紧跑了过去，发现除了躺在摩托车旁的老人，路边沟里还躺着一位老人，俩人手腕、膝盖受伤。见老人们没有办法起身，他赶紧与赶来的同事将老人们扶起，带到疫情防控卡点休息，并拨打110和120，还和同事在事故现场附近设置路障，避免二次事故发生。

最后，120急救中心医护人员、交警先后赶到现场，杜保红等人又帮忙将两位老人抬上救护车，老人们对他们的帮助连连感谢。“在当时那种情况下，谁都会这样做的。”杜保红说。(记者 赵硕)