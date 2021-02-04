点赞！洛龙区一街道400余名志愿者参与疫情防控默默付出！

27日，洛龙区开元路街道在定鼎门社区宣誓广场举行疫情防控志愿者表彰活动。
27日，洛龙区开元路街道在定鼎门社区宣誓广场举行疫情防控志愿者表彰活动。
27日，洛龙区开元路街道在定鼎门社区宣誓广场举行疫情防控志愿者表彰活动。
在此次疫情防控工作中，开元路街道400多名志愿者积极投身防控一线，其中，来自辖区5个社区的70余名志愿者代表现场接受了表彰。
在一些核酸检测采样点及路口查验点，一抹抹“志愿红”引人注目，他们或在指引市民登记信息，或为行动不便的老年人、残疾人、孕妇等提供暖心服务，或协助采样点搬运物资……他们用实际行动为群众筑起了防疫“铜墙铁壁”，用暖心的志愿服务守护着居民的安心生活。(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 张俊望 刘静)
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