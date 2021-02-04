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洛阳已有99.3万名60岁及以上老人接种新冠疫苗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.27 21:19

　　洛阳开展新冠疫苗集中接种工作以来，市民积极接种新冠疫苗，但也有部分市民关心60岁及以上老人接种疫苗的安全性，并持续观望。27日，洛阳市疾控免疫规划专家田鹏接受洛报融媒记者专访，为广大市民权威科普。

　　问：60岁及以上健康人群可以接种新冠疫苗吗？要注意哪些事项？

　　答：60岁及以上老人是感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群，是预防新冠肺炎需要保护的重点人群。研究数据显示，该人群新冠疫苗接种安全性良好，与18-59岁人群相比，接种后中和抗体滴度略低，但中和抗体阳转率相似，提示疫苗对60岁以上人群也会产生一定的保护作用，建议接种。

　　60岁及以上健康人群，和其他年龄段人群的接种疫苗注意事项相同。譬如，接种后当天应多休息、多饮水，注射部位保持干净卫生，不清洗、不挤压按摩接种部位，以防局部感染。饮食方面，建议接种后一周内保持清淡，尽量不饮酒、不进食辛辣刺激或海鲜类食物，避免接触个人既往已知过敏物及常见致敏原。

　　问：患有基础疾病的老人，还适合接种新冠疫苗吗？

　　答：由于老人患有基础性疾病的比率较高，接种疫苗前要了解自己是否处于基础性疾病稳定期，处在稳定期的能够接种新冠疫苗，如果自己拿不准要提前咨询主治医生或接种医生。如果基础性疾病正处于急性发作期，则应根据医生建议，考虑延缓接种。

　　同时，要提前做好预约、穿宽松的衣服，并要了解新冠肺炎、新冠疫苗相关知识及接种流程。接种后，少数人可能出现局部疼痛、红肿、硬结、瘙痒、一过性发热等不良反应。田鹏表示，如出现上述情况一般不需处理，2—3天后大多可自行恢复。如果症状较重或无法自我评判严重程度，应及时就医，并向接种点进行报告并保存好接种点提供的接种新冠疫苗接种证明。

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[ 责任编辑：潘亮]
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