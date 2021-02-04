双向六车道！310国道偃师段伊、洛河特大桥均将加宽

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，310国道偃师段伊河特大桥、洛河大桥将有新动作。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，310国道偃师段伊河特大桥、洛河大桥将有新动作。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，310国道偃师段伊河特大桥、洛河大桥将有新动作。 310国道偃师段伊河特大桥目前为单幅双向通行桥梁，长1147.5米，单幅宽18米。该桥原设计为混合交通桥梁，右幅已于2016年8月建成通车。此次，公路部门启动右幅建设工程，未来将把桥面加宽至36米，实现双向六车道通行。 310国道偃师段洛河大桥目前为单幅双向通行桥梁，长637米，单幅宽18米。此前，该桥左幅利用省补危桥资金进行建设，于2013年底建成通车。此次，公路部门启动大桥左幅建设工程，未来将把桥面加宽至36米，实现双向六车道通行。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 吴伟）