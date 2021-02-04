开学倒计时！洛阳启动三类人员核酸检测

27日上午，根据统一部署，洛阳市正式开展对学校相关人员核酸检测工作，涉及全市所有中小学(含民办学校)教职员工等三类人员。此举意味着，洛阳中小学秋季学期开学前各项准备工作进入倒计时阶段。
27日上午，根据统一部署，洛阳市正式开展对学校相关人员核酸检测工作，涉及全市所有中小学(含民办学校)教职员工等三类人员。此举意味着，洛阳中小学秋季学期开学前各项准备工作进入倒计时阶段。
27日上午，根据统一部署，洛阳市正式开展对学校相关人员核酸检测工作，涉及全市所有中小学(含民办学校)教职员工等三类人员。此举意味着，洛阳中小学秋季学期开学前各项准备工作进入倒计时阶段。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605