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洛阳将形成城区防洪渠闭环 确保山洪不进市区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.26 20:11

　　26日，洛阳市人大常委会就黄河流域生态保护和高质量发展工作进行专题询问。

　　现场，洛阳市水利局相关负责人表示，目前洛阳已初步形成以重要支流为骨干、以大中型水库为枢纽、以堤防为基础的防洪减灾体系。

　　下一步，将抓好邙山防洪渠、南山防洪渠、伊东渠等防洪渠的建设提升和护坡加固，形成城区防洪渠闭环，确保山洪不进市区；提升伊洛河主河道黑石关“卡脖子”段的过水能力，抓好洛河宜阳与高新交界段、伊河龙门段的河堤加固，提升涧河、瀍河过流能力，抓好秦岭防洪渠、甘泉河打通工程建设，确保河水不进市区；开展全市小流域河道清淤、清障、护堤“两清一护”综合治理，确保今年年底前完成一批重点示范段建设，明年汛期前完成主要小流域的治理，明年年底前全面完成治理任务。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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