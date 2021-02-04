成员平均年龄70岁 洛阳这支乐队奏出“皇家绝响”（行走洛阳 读懂历史）

云板拍两下，乐队启奏，管笛清声，音韵悠长，古朴优美……今天上午，在洛阳市洛龙区学府街办事处田山村村委会，身着古装的田山十万宫廷乐乐队表演正酣。

云板拍两下，乐队启奏，管笛清声，音韵悠长，古朴优美……今天上午，在洛阳市洛龙区学府街办事处田山村村委会，身着古装的田山十万宫廷乐乐队表演正酣。队员们用管子、笙、埙、笛、背鼓、云锣、云板、碰铃等乐器，传承着千年古曲。

今年73岁的田山村村民、田山十万宫廷乐乐队队长张麦仓告诉洛报融媒记者，近20名平均年龄在70岁的老人组成了这支田山十万宫廷乐乐队。他们演奏的，是一千多年前武则天时期流传下来的宫廷乐曲。

据史料记载，田山十万宫廷乐从唐代宫廷乐演变而来。相传，女皇武则天拿出二十万两胭脂钱办了两件事，十万两用于龙门石窟卢舍那大佛的雕刻工作，十万两用于组建一支规模宏大的宫廷乐队。这支宫廷乐队规模盛大，气势恢宏，拥有管子、笙、笛、编钟、古筝、琵琶等乐器300余种，表演人员1600余人，取名“十万宫廷乐舞”。乐舞在上朝、庆典、祭祀、朝贺等大型活动中表演，武则天亲自为其作词、作曲、编导。后武则天驾崩，十万宫廷乐舞的乐师们纷纷归隐寺庙和流落民间，渐渐只保留了“乐”，没有了“舞”。