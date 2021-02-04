即日起，洛龙区有序恢复堂食服务

为统筹推进疫情防控和社会经济发展，方便人民群众生产生活，积极稳妥推动餐饮服务业堂食恢复，经区疫情防控指挥部研究决定，即日起有序开展餐饮单位堂食服务，现将相关事宜通知如下，请广大餐饮单位积极配合，严格落实。

为统筹推进疫情防控和社会经济发展，方便人民群众生产生活，积极稳妥推动餐饮服务业堂食恢复，经区疫情防控指挥部研究决定，即日起有序开展餐饮单位堂食服务，现将相关事宜通知如下，请广大餐饮单位积极配合，严格落实。 洛龙区新冠肺炎 疫情 防控指挥部办公室 关于有序恢复餐饮单位堂食服务的 通告 为统筹推进疫情防控和社会经济发展，方便人民群众生产生活，积极稳妥推动餐饮服务业堂食恢复，经区疫情防控指挥部研究决定，即日起有序开展餐饮单位堂食服务，现将相关事宜通知如下，请广大餐饮单位积极配合，严格落实： 一、各餐饮单位要压紧压实疫情防控主体责任，做到防控机制、员工排查、防疫物资、场所管理、宣传教育、环境消杀、安全生产等方面严格按照疫情防控的各项措施要求落实到位。 二、各餐饮单位对所有进店人员要严格落实好戴口罩、测体温、查验健康码等防控措施，发现有红码、黄码人员的要禁止其入内并第一时间上报所属镇（街道）；拒绝发热、咳嗽等人员就餐。 三、严格落实好全程佩戴口罩的要求，凡进店顾客除用餐时其余时间必须正确配戴口罩。 四、严格限制人员流量，就餐取餐时按照1米线保持好距离，科学设置座位，拉大餐桌间距，最大限度降低人员密度。 五、要确保店内环境卫生安全，从业人员必须做到全程佩戴口罩上岗，做好通风消杀等卫生清洁工作。 六、提倡电话订餐、网络订餐、限时就餐、防止门店扎堆聚集供餐，倡导文明就餐，提倡公筷公勺。 七、严禁现场宰杀活禽类，严禁销售野生动物或野生动物制品。 八、每桌用餐人员不得超过10人，禁止承接100人以上人员聚餐。 九、各餐饮单位法定代表人或主要负责人为疫情防控第一负责人，要严格遵守疫情防控要求，对防控措施落实不力，一经查实，从严查处。 当前，洛龙区疫情防控形势依然严峻复杂，容不得半点麻痹大意，决不能掉以轻心，务必请各餐饮单位严格落实疫情防控各项措施，齐心协力，群防群控，为全区人民群众提供一个健康安全和谐有序的工作生活环境。 洛龙区新型冠状病毒感染的 肺炎疫情防控指挥部 2021年8月19日