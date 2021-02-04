洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

即日起，洛龙区有序恢复堂食服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 精彩洛龙 2021.08.19 23:23
洛龙区新冠肺炎疫情
防控指挥部办公室
关于有序恢复餐饮单位堂食服务的
通告
   

为统筹推进疫情防控和社会经济发展，方便人民群众生产生活，积极稳妥推动餐饮服务业堂食恢复，经区疫情防控指挥部研究决定，即日起有序开展餐饮单位堂食服务，现将相关事宜通知如下，请广大餐饮单位积极配合，严格落实：

一、各餐饮单位要压紧压实疫情防控主体责任，做到防控机制、员工排查、防疫物资、场所管理、宣传教育、环境消杀、安全生产等方面严格按照疫情防控的各项措施要求落实到位

二、各餐饮单位对所有进店人员要严格落实好戴口罩、测体温、查验健康码等防控措施，发现有红码、黄码人员的要禁止其入内并第一时间上报所属镇（街道）；拒绝发热、咳嗽等人员就餐。

三、严格落实好全程佩戴口罩的要求，凡进店顾客除用餐时其余时间必须正确配戴口罩。

四、严格限制人员流量，就餐取餐时按照1米线保持好距离，科学设置座位，拉大餐桌间距，最大限度降低人员密度。

五、要确保店内环境卫生安全，从业人员必须做到全程佩戴口罩上岗，做好通风消杀等卫生清洁工作

六、提倡电话订餐、网络订餐、限时就餐、防止门店扎堆聚集供餐，倡导文明就餐，提倡公筷公勺。

七、严禁现场宰杀活禽类，严禁销售野生动物或野生动物制品。

八、每桌用餐人员不得超过10人，禁止承接100人以上人员聚餐。

九、各餐饮单位法定代表人或主要负责人为疫情防控第一负责人，要严格遵守疫情防控要求，对防控措施落实不力，一经查实，从严查处。

当前，洛龙区疫情防控形势依然严峻复杂，容不得半点麻痹大意，决不能掉以轻心，务必请各餐饮单位严格落实疫情防控各项措施，齐心协力，群防群控，为全区人民群众提供一个健康安全和谐有序的工作生活环境。

   

洛龙区新型冠状病毒感染的

                         肺炎疫情防控指挥部

                     2021年8月19日
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单降至1...
  • 江凌在调研社区养老工作时强调：牢牢...
  • 郑州地铁5条线路空载运行
  • 渑淅高速公路渑池至洛宁段项目加快推进
  • 河南多地迎大暴雨！特大暴雨！省防汛...
  • 20日起，洛阳城市区电动自行车暂停上牌
  • 洛龙区防疫集中隔离点：智能门磁“站...
  • 洛阳火车站陆续恢复陇海线客运列车
  • 江凌徐衣显与河南铁投公司董事长悦国...
  • 预计到2022年2月，洛阳秦岭防洪渠将整...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳市体育中心自行车...
    洛龙区农民茹军军的信...
    万人助万企进行时：服...
    古城街道英才社区运用...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605