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让青春在一线闪耀！洛龙区招募的30名医学专业疫情防控志愿者已上岗近半个月
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.24 08:15
志愿者指导市民登记信息

　　“下一位请到这边来，请坐！”日前，在位于洛龙区第一实验小学翠云校区的疫苗临时接种点，毕业于河南中医药大学医学检验专业的志愿者张换阳，穿着红马甲坐在医务人员旁边进行辅助工作。

　　记者从洛龙区疾控中心了解到，洛龙区像张换阳一样的医学专业疫情防控志愿者共有30人。

　　“我们招募这30名医学专业疫情防控志愿者，就是为了缩短市民接种疫苗的排队时间，提高接种效率。”洛龙区疾控中心相关负责人说，8月10日，这些代表着“青春力量”的志愿者正式上岗，他们的主要工作是辅助医护人员进行信息填报登记、疫苗药品信息核对、医疗器材整理、留观人员照看等。

　　和张换阳一样，张心怡也是此次洛龙区招募的医学专业疫情防控志愿者。张心怡说，她是武汉大学临床医学专业的一名大二学生，“能把课堂上学到的知识用在实践中，还能切身参与疫情防控，这让我很有成就感”。

　　志愿者李莹欣是一名临床医学专业的应届毕业生，她说：“听到大家说现在的排队速度比之前快多了，我就觉得什么都值了。”

　　招募“专业型”志愿者加入疫情防控队伍，是洛龙区疾控中心打的“有准备之仗”。该中心负责人介绍，居民主动接种疫苗的意识不断增强，辖区内的疫苗接种点也有了一定的压力，此次他们面向全市招募具有医学学习、从业经历的“专业型”志愿者，就是为了培养此项服务的“后备力量”。（记者 王若馨 通讯员 姚嘉慧 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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