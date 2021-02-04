让青春在一线闪耀！洛龙区招募的30名医学专业疫情防控志愿者已上岗近半个月

“下一位请到这边来，请坐！”日前，在位于洛龙区第一实验小学翠云校区的疫苗临时接种点，毕业于河南中医药大学医学检验专业的志愿者张换阳，穿着红马甲坐在医务人员旁边进行辅助工作。

志愿者指导市民登记信息

“下一位请到这边来，请坐！”日前，在位于洛龙区第一实验小学翠云校区的疫苗临时接种点，毕业于河南中医药大学医学检验专业的志愿者张换阳，穿着红马甲坐在医务人员旁边进行辅助工作。

记者从洛龙区疾控中心了解到，洛龙区像张换阳一样的医学专业疫情防控志愿者共有30人。

“我们招募这30名医学专业疫情防控志愿者，就是为了缩短市民接种疫苗的排队时间，提高接种效率。”洛龙区疾控中心相关负责人说，8月10日，这些代表着“青春力量”的志愿者正式上岗，他们的主要工作是辅助医护人员进行信息填报登记、疫苗药品信息核对、医疗器材整理、留观人员照看等。

和张换阳一样，张心怡也是此次洛龙区招募的医学专业疫情防控志愿者。张心怡说，她是武汉大学临床医学专业的一名大二学生，“能把课堂上学到的知识用在实践中，还能切身参与疫情防控，这让我很有成就感”。

志愿者李莹欣是一名临床医学专业的应届毕业生，她说：“听到大家说现在的排队速度比之前快多了，我就觉得什么都值了。”

招募“专业型”志愿者加入疫情防控队伍，是洛龙区疾控中心打的“有准备之仗”。该中心负责人介绍，居民主动接种疫苗的意识不断增强，辖区内的疫苗接种点也有了一定的压力，此次他们面向全市招募具有医学学习、从业经历的“专业型”志愿者，就是为了培养此项服务的“后备力量”。（记者 王若馨 通讯员 姚嘉慧 文/图）