事关中小学生核酸检测！洛阳发布最新通知

洛报融媒记者26日下午从洛阳市教育局获悉，洛阳将于8月27日至8月30日针对重点人群开展核酸检测工作，涉及三大类群体。

洛报融媒记者26日下午从洛阳市教育局获悉，洛阳将于8月27日至8月30日针对重点人群开展核酸检测工作，涉及三大类群体。

据介绍，为筑牢校园疫情防控防线，确保平安开学、开学平安，经洛阳市疫情防控指挥部研究，决定对学校相关人员进行核酸检测。

【检测对象涉及三类群体】

全市所有中小学(含民办学校)教职员工

8月1日以来有市域外旅居史的中小学生

共同生活的家庭成员中有8月1日以来市域外旅居史的中小学生

提醒：以上人员中，不含学龄前儿童、幼儿园教职员工，不含中职、中专和高校学生及教职员工；8月25日以后做过核酸检测的，可提供核酸检测证明，不再参加本次核酸检测。

【检测时间】

8月27日一8月30日，上午8：30—12:00，下午13:30—17:00。

采样地点：

本次核酸检测对象到县区指定的采样点进行采样检测；偃师区、孟津区和各县结合本地实际，参照城市区采样点设置本县区采样点。

市属学校(含民办)核酸检测对象在学校所在县区进行检测，各县区要落实属地责任，合理安排。

【检测方法】

本次核酸检测为人群筛查，采用10∶1混检的方法，不向核酸检测对象出具报告及反馈结果。检测结果异常的，按程序再次采样进行单检。

检测对象要如实上报相关信息，按照教育部门确定的时间，携带本人身份证(无身份证的携带监护人身份证和户口簿)，到指定的采样点进行核酸检测；等候采样期间要服从现场工作人员管理，做好个人防护，佩戴好口罩，保持1米安全距离。

城市区采样点信息如下图：

（洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢）