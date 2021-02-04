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请注意！洛阳对7月25日以来离洛又返洛人员进行全员核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.13 19:33

　　今日，多名读者拨打本报热线66778866咨询，他们收到短信，洛阳市疫情防控指挥部办公室通知，7月25日以来离洛返洛人员，于8月15日12时前，就近到居住地所在辖区核酸检测点进行免费核酸检测，逾期未做核酸检测的，健康码转为黄码。他们想知道此短讯内容是否属实。

短信截图

　　记者从市卫健委获悉，上述短信内容属实，市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布关于开展重点人群核酸检测工作的通知(以下简称通知)。

　　通知指出，7月25日后所有离开过洛阳又返回洛阳的人员，无论近期是否做过核酸检测，需全部再做一次。(如近期已做过，间隔时间须在24小时以上)市疫情防控指挥部办公室已通过三大运营商对上述人员定向发送短信提醒。

　　通知要求，本次核酸检测采用1:10混检的方法；各县区要在8月15日前完成采样检测任务。本次检测对象凭身份证、推送信息进行免费核酸检测，检测费用由各县区财政承担。

　　目前，我市各县区已按照通知要求科学合理设置了核酸检测采样点，避免人群聚集。各县区采样点设置情况附后。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 耿梅 文/图)

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[ 责任编辑：潘亮]
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