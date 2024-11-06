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博物馆里过大年 | 打卡古风庙会 感受洛阳民俗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.06 08:35
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　　开栏语

　　2025年是春节正式被列入人类非物质文化遗产代表作名录的第一年，为传承弘扬春节文化，丰富人民群众精神文化生活，营造欢度春节的浓厚氛围，我市各大文博场馆将推出一系列主题展览和文化活动。自即日起，本网推出《博物馆里过大年》栏目，关注各大文博场馆相关展览和活动的筹备进展、盛况等内容。敬请关注。

洛阳民俗博物馆

　　记者昨日从洛阳民俗博物馆获悉，1月29日至2月14日(正月初一至正月十七)，该馆将举办2025新春古风游园会活动，让广大市民、游客在春节期间更好感受洛阳民俗文化的魅力。

　　洛阳民俗博物馆相关负责人介绍，此次活动将以潞泽会馆、洛阳匾额博物馆、洛阳契约文书博物馆三大场馆为载体，打造集娱乐、竞技、美食、文化于一体的古风庙会。活动现场，不仅会设置“蹴鞠进洞”“铜钱击礼”“捶丸大赛”“幸运投壶”等一系列传统民俗体验活动，还会围绕福、禄、寿、喜、财等中国传统吉祥字推出“五福临门”互动小游戏。

“风俗犹尔雅——河洛民俗文化展”展出文物

　　“此外，我们还会邀请很多非遗传承人到场，游客可以亲自上手参与‘拓印’‘手绘脸谱’等非遗项目，深入了解和体验传统民俗文化。”该负责人介绍，活动现场还将设置传统非遗美食区和网红小吃区，让大家在“吃喝玩乐”中体验传统民俗文化。

“风俗犹尔雅——河洛民俗文化展”展出文物

　　除了“赶庙会”，游客还能在该馆打卡“风俗犹尔雅——河洛民俗文化展”“布衣洛阳——布票上的洛阳民生”等多项展览。前者于去年10月开展，是该馆近20年来首次对基本陈列进行大规模调整更换的成果，通过200余件文物藏品、数字动画技术情景再现、AR虚拟现实技术等，多维度立体地展示旧时河洛地区的生产生活方式、风俗习惯和审美情趣；后者刚开展不久，主要展出我市收藏爱好者刘彦卿个人珍藏的400余张不同时期的布票，反映洛阳不同时期民生状况和社会发展轨迹及洛阳独特的城市风情和服饰文化。

　　此外，洛阳民俗博物馆馆舍潞泽会馆、洛阳老子纪念馆馆舍祖师庙均为全国重点文物保护单位，喜欢探访古建筑的人们，可以到此拍照打卡，感受中国传统建筑美学与文化美学。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杨珂馨）(本文配图均为资料图片)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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