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权威回复：关于离洛又返洛人员核酸检测 你想要的答案都在这儿！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.14 17:57

　　13日晚间，洛阳网推送《请注意！洛阳对7月25日以来离洛又返洛人员进行全员核酸检测》文章后，引发市民广泛关注。不少收到短信的市民在后台留言咨询相关问题。14日，洛报融媒记者向市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室求证，一一梳理问题，并为大家带来最权威回复。

　　问：我没有收到短信，能参加此次免费核酸检测吗？

　　答：核酸检测对象以收到三大运营商推送的短信为准，收到推送短信的，必须于8月15日前进行核酸检测，未收到推送短信的不列入本次核酸检测范围。

　　问：我本月初做过核酸检测，现在还需要再做吗？

　　答：8月5日以后在洛阳市辖区医疗机构、疾控机构进行过核酸检测的，可以不参加本次核酸检测。8月5日以后在外地进行过核酸检测的，将核酸检测阴性证明反馈至户籍所在地村(社区)，由户籍所在地村(社区)将核酸检测信息录入“钉钉”系统，可以不参加本次核酸检测。

　　问：家人用的手机号是用我身份证办的，他从外地回洛阳后收到相关短信。这种情况怎么办？

　　答：可以证明手机非本人使用的，由实际使用人参加核酸检测。

　　问：收到做核酸检测的信息，却不小心删除，没有凭证还能去做核酸检测吗？

　　答：检测对象误删三大运营商推送的核酸检测短信的，由检测对象户籍所在地村(社区)出具证明后可免费参加核酸检测。

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[ 责任编辑：潘亮]
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