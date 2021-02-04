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0-6岁残疾儿童康复救助每人每年最高补助1.6万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.26 08:39

　　昨日，我国迎来第五个“残疾预防日”。记者从市残联获悉，加强残疾预防，促进全民健康，我市出台了一系列康复救助政策。

　　市残联康复医疗中心相关负责人介绍，为了预防先天性残疾，我市医疗卫生部门进行了早预防、早发现和早干预，如防止出生缺陷、关注婴幼儿早期发育等。

　　为加强残疾预防，我市对符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和0至14岁孤独症儿童提供康复救助。

　　具体救助内容和标准为：通过多重医疗保险政策按规定报销后，对配置基本型人工耳蜗手术的残疾儿童每人给予一次性补助12000元(含人工耳蜗术后调机费)，对肢体残疾儿童矫治手术每人给予一次性补助17200元(针对住院期间费用)；助听器平均补助标准为4800元/人(2台全数字助听器，含适配服务费)，假肢、矫形器平均补助标准为5000元/人，轮椅、坐姿椅、站立架、助行器、盲杖等平均补助标准为1500元/人；视力残疾儿童平均补助标准为1000元/人/年，听力、言语、肢体、智力残疾儿童平均补助标准为16000元/人/年，孤独症儿童0-6岁16000元/人/年，7-14岁9600元/人/年。具体程序可咨询所在县区残联。

　　该负责人说，针对后天性残疾的人群，市残联多措并举，帮助残疾人树立信心，坚持系统康复训练，还帮助残疾人科学适配辅具，提高生活质量。

　　市残联提醒广大市民，预防后天性残疾，要保持健康生活，减少、控制疾病，避免影响健康；若有残疾，也应树立正确信心，努力减轻残疾程度。（记者 冯莹雅 通讯员 杨润颖）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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