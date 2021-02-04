应接尽接！洛阳恢复重组新冠病毒疫苗（三剂次）接种工作

25日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，为满足广大居民新冠疫苗接种需求，洛阳市恢复重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)(智飞三剂次疫苗)的成人第一剂次接种工作，居民可根据接种需求就近接种第一针剂重组新冠疫苗。

25日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，为满足广大居民新冠疫苗接种需求，洛阳市恢复重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)(智飞三剂次疫苗)的成人第一剂次接种工作，居民可根据接种需求就近接种第一针剂重组新冠疫苗。

“目前新冠肺炎疫情形势严峻复杂，德尔塔等变异株不断涌现，新冠疫苗大规模接种是构筑人群免疫屏障、防控新冠肺炎疫情的重要手段。”洛阳市疾控中心免疫规划专家田鹏介绍，此前一段时间，洛阳市以接种两剂次的新冠病毒灭活疫苗为主，而需要接种三剂次的重组新冠病毒疫苗一直处于紧缺状态。此次恢复重组新冠病毒疫苗成人第一剂次接种工作，有需求的市民应尽快接种。

三针剂的重组新冠病毒疫苗，和大家熟悉的两针剂新冠灭活疫苗有什么区别？有接种需求的市民应该怎么选？

问：什么是重组新型冠状病毒疫苗？

答：我国获批紧急使用的重组新冠病毒疫苗为中科院微生物研究所与安徽智飞龙科马生物制药有限公司联合研发生产。其技术原理和已经成熟的乙肝CHO细胞疫苗类似，疫苗注射到人体后，诱导人体产生中和抗体，达到预防感染的目的。

问：接种对象和免疫程序是什么？

答：接种对象：18周岁及以上无接种禁忌人群。免疫程序：重组新冠病毒疫苗接种3剂；相邻2剂之间的接种间隔建议≥4周。第2剂尽量在接种第1剂次后8周内完成，第3剂尽量在接种第1剂次后6个月内完成。

问：重组新型冠状病毒疫苗的安全性、有效性如何？

答：有效性：三针剂的重组蛋白亚单位新冠病毒疫苗在18-59岁成年人中开展的II期临床试验显示，接种2剂疫苗后，病毒中和抗体阳转率达83%，接种3剂后，病毒中和抗体阳转率达97%，是新冠康复病人血清中和抗体水平的2倍之多，RBD蛋白结合抗体阳转率达99%。在60岁及以上老年人中开展的I期试验显示，受试者接种3剂后，中和抗体阳转率达95%。

田鹏说，这款疫苗有第三针的加强针，受种者体内的抗体产生非常充分，这款疫苗尤其适用于60岁以上群体接种。

安全性：今年5月，中国疾控中心发布数据显示，我国新冠病毒疫苗的一般反应、异常反应发生率均低于2019年我国其他各类疫苗的平均报告水平。

问：重组新型冠状病毒疫苗对抗德尔塔变异株有效吗？

答：有效！研究发现，由中科院微生物研究所与智飞生物联合研发的重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)在很大程度上能够保留其对抗新冠德尔塔变异株的中和作用，意味着疫苗对抗变异株的效果仍然大部分保留。

问：灭活病毒疫苗和重组新冠病毒疫苗是否可以混打？

答：不可以。不同种类的疫苗，比如灭活疫苗与腺病毒载体疫苗、重组亚单位疫苗之间不能替换接种。

现阶段建议用同一个疫苗产品完成接种。如遇疫苗无法继续供应、受种者异地接种等特殊情况，无法用同一个疫苗产品完成接种时，可采用相同种类的其他生产企业的疫苗产品完成接种。

田鹏说，针对近期全球新冠肺炎疫情呈快速上升趋势，国内疫情防控形势复杂，免疫屏障的加强迫在眉睫，接种疫苗是预防新冠病毒感染最经济、最有效、最科学的手段，是减少因感染导致重症和死亡风险最重要、最简便的方法，积极接种新冠疫苗利己利人。洛阳市疾控中心再次呼吁广大居民：在没有接种禁忌症的情况下，符合条件的市民尽快报名预约接种新冠疫苗，为构建人群免疫屏障贡献一臂之力！（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅）