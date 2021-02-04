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开学咋为娃办理涉及疫苗、核酸检测的证明材料？看这里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 22:05

　　临近开学了！洛阳市教育部门印发今秋开学返校相关通知，学生须带齐相关材料才能入校，其中涉及疫苗接种证明。此外，近日，国内众多高校的返校通知中，除了要求学生“应接尽接”新冠疫苗，还要求提供核酸检测报告。这些材料如何出具？洛报融媒记者走访多部门帮您打探汇总。

　　入托、入学儿童预防接种情况

　　●相关规定及通知

　　国家卫健委会同教育部印发《儿童入托、入学预防接种证查验办法》规定，托育机构、幼儿园和学校应当将预防接种证查验工作纳入儿童入托、入学报名程序，组织开展儿童入托、入学预防接种证查验工作，查验对象为所有新入托、入学、转学、插班儿童。

　　●证明出具办法

　　洛龙区开元东社区卫生服务中心医护人员介绍，家长带孩子接种相关疫苗后，可在“小豆苗”App中选择自主查验，提供儿童监护人姓名及手机号，随后生成的查验证明中，包括儿童信息和监护人的相关信息，以及接种门诊对儿童疫苗接种的评价结果。监护人可长摁查验结果下载打印，按照学校要求提供。

　　12岁至17岁在校生新冠疫苗接种证明

　　●相关规定及通知

　　记者从洛阳市教育局获悉，洛阳市各县区目前均已开设12岁至17岁在校生新冠疫苗接种专场。根据我市教育、卫健、疾控部门的要求，8月底前，符合接种条件的在校生将全部完成新冠疫苗第一剂次接种。不论寄宿还是非寄宿学校，返校时都要提供疫苗接种证明。

　　●证明出具办法

　　洛龙区开元东社区卫生服务中心医护人员介绍，市民在带孩子打疫苗时，可在接种门诊申请打印接种证明。也可关注“河南疾控”微信公众号，在子菜单“新冠疫苗”中，选择“接种记录查询”进入在河南疾控公众服务平台界面，绑定添加对应接种者(适用于在校生)的电子健康卡，点击电子健康卡就可看到新冠疫苗接种情况，按照学校要求提供。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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