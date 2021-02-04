洛阳启动制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增申报工作

自即日起，我市正式启动制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增申报工作。

自即日起，我市正式启动制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增申报工作。

根据规划，我市今年将启动新一轮更高水平、更大规模“三大改造”，同时推动高成长性企业规模倍增、效益提升，带动产业总量扩张、结构优化，为加快构建全国先进制造业基地奠定基础。

“三大改造”方面

在洛注册并独立核算，符合国家产业政策和先进装备制造、特色新材料、高端石化等重点产业高质量发展方向，且有智能化改造、绿色化、技术改造需求等条件的工业企业，均可向所在县区工信部门提出改造申请。县区工信部门初审同意后报市工信局，最终形成年度“三大改造”重点企业库。

对纳入年度“三大改造”重点企业库的企业，我市将进行免费诊断、免费培训、免费指导服务支持，并给予不超过5万元企业改造方案设计补贴。

企业在完成改造任务后，须向工信部门提出申请，由市制造强市建设领导小组统筹组织专家团队，依照考核验收办法进行评估验收。验收合格的，由市财政按照相关政策兑现奖补资金。

高成长性企业提质倍增方面

我市将围绕智能装备、电子信息、节能环保、特色新材料、生物医药、新能源、新一代信息技术等新兴产业领域，遴选一批产品前景广、发展速度快、创新能力强、质量效益好的试点企业，其中包括100家左右市级试点企业、500家左右县区级试点企业和若干家荣誉试点企业，在全市形成“1+N+5”提质倍增企业梯队。

入选企业须在洛阳注册，具有独立法人资格，具备依法经营、诚实守信、申请时不在国家企业信用信息公示系统经营异常名录且无严重违法失信记录等条件。

申报市级试点的企业——

原则上其上年度营业收入不低于1亿元、营业收入增速不低于全市规模以上工业营业收入增速。

其中，注册未满3年的企业，原则上其上年度营业收入不低于2000万元、营业收入增速不低于全市规模以上工业营业收入增速。软件与信息技术服务业企业营业收入原则上不低于3000万元。

申报荣誉试点的企业——

原则上其上年度营业收入不低于30亿元、营业收入增速不低于全市规模以上工业营业收入增速。

在认定过程中，企业可根据申报要求准备各项书面申报材料。

各县区政府负责对企业申报材料进行初审并上报，随后市政府组织相关部门对企业申报材料进行审查并确定初步名单。

我市后续将征求部门意见、进行公示，最终确定试点企业并将其纳入管理。

请有意向申报的企业通过洛阳工业互联网平台（http：//www.lygyhlw.com），线上填写相关申报表。申报业务咨询电话：63936707(“三大改造”)、63931636(提质倍增)。网络平台操作咨询电话：牛龙飞13213556673。(记者 陈曦 王雨 通讯员 刘飞)