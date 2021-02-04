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洛阳市国家级专精特新“小巨人”企业增至14家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.23 20:15

　　23日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日正式公布第三批国家级专精特新“小巨人”名单，洛阳市6家企业入选。加上此前入选的8家，迄今全市国家级专精特新“小巨人”企业已达14家。

　　此次入选的6家企业分别为：河南通达电缆股份有限公司、新星轻合金材料(洛阳)有限公司、洛阳大华重工科技股份有限公司、洛阳市钢峰工程机械制造有限公司、洛阳辰汉农业装备科技有限公司和洛阳莱普生信息科技有限公司。

　　入选企业涵盖产业技术基础、高端装备、生物医药等多个重点领域。其中，通达电缆产品用于世界最高电压运行线路并填补世界空白，新星轻合金生产的铝钛硼合金、铝电解用添加剂技术达到国际领先，大华重工研发智能建筑垃圾破碎系统达到国际先进水平，钢峰工程产品国内市场占有率超过40%，辰汉科技有效解决国产甘蔗收获机“无机”可用难题，莱普生将化学发光及时间分辨免疫荧光快速检测技术应用到畜禽疫病检测领域，相关技术属国内首创。

　　“专精特新”中小企业是指做到专业化、精细化、特色化、创新能力突出的中小企业，而专精特新“小巨人”更是其中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 夏元祥）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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