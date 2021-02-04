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山洪灾害预警来了！请注意避险，做好防范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.21 17:38

　　刚刚，洛报融媒记者从市气象局获悉，市气象台发布21日17时天气预报显示，今天夜里到明天白天，洛阳多云到阴天转中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，东北风3级左右，阵风5级到6级，气温21℃到27℃。

　　河南省水利厅、河南省气象局联合发布山洪灾害预警：8月21日晚间至22日，受强降雨影响，郑州、新乡、焦作、鹤壁、安阳、洛阳、三门峡、济源、许昌、平顶山、南阳、驻马店等山区可能发生山洪灾害，请注意避险，做好防范！

　　气象专家提醒，短期内连降暴雨，河水会猛烈上涨，不要在河边逗留，应按照预定路线，有组织地向山坡、高地等处转移；如果已被洪水包围，要尽可能利用船只、木排、门板、木床等，做水上转移；如果洪水来得太快，已来不及转移时，要立即爬上屋顶、楼房高屋、大树，做暂时避险，等待援救。不要冒险游水转移。

　　如果连降大雨，很容易暴发山洪，因此在暴雨时要避免渡河，也不要在底层疏松的山体下面久留，还要注意防止山体滑坡、滚石、泥石流造成的伤害。遇到山洪时，要保持冷静，尽快向上或较高地方转移；不要沿着行洪道方向跑，而要向两侧快速躲避；不要轻易涉水过河；如被山洪困在山中，应及时与当地有关部门取得联系，或发出求救信号，寻求救援。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮]
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