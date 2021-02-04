西工街道工作人员和志愿者坚守在疫情防控一线

“你好，我是咱们社区送温暖志愿服务队的工作人员，来给你测量体温。”近日，西工区西工街道体育场路社区的工作人员孙慧丽、刘丽萍给居家隔离人员送去面和蔬菜等。在社区，像这样温暖人心的小事还有很多。

“你好，我是咱们社区送温暖志愿服务队的工作人员，来给你测量体温。”近日，西工区西工街道体育场路社区的工作人员孙慧丽、刘丽萍给居家隔离人员送去面和蔬菜等。在社区，像这样温暖人心的小事还有很多。

连日来，西工街道的工作人员和志愿者坚守在疫情防控一线，织密辖区防控网，用“保姆式”服务温暖居家隔离人员。

“叮咚！”一听到手机提示音，孙慧丽立刻打开微信。“一袋米、10斤鸡蛋。”收到居家隔离人员的信息，她当即起身前往附近的农贸市场，按其需求购买，并送至居家隔离人员家门口。

孙慧丽介绍，她和刘丽萍除了负责该辖区居家隔离人员的相关服务工作，还要对居民楼内消毒、清洁。

隔离不隔爱，社区工作人员和志愿者用细心的服务让居家隔离人员更加安心。刚刚解除居家隔离的居民张先生表示，隔离在家的日子，生活上难免有些不便，社区工作人员每天都会通过电话、微信等方式给予关心，并帮忙采购生活用品等，这样暖心的服务，让他很感动。(记者 贾臻 通讯员 张维翠)