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老年人、小孩无健康码 可有条件乘坐洛阳地铁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳轨道交通 2021.08.20 16:48

关于洛阳地铁健康码查验工作的补充说明

　　尊敬的市民、乘客朋友们:

　　自8月2日起，洛阳地铁已在全线各车站安检点启动健康码查验工作；针对接到广大市民、乘客关于健康码查验工作的反馈及建议，现对健康码的查验工作做出如下补充说明：

　　1.有家人陪同但无健康码的老年人、小孩由同行家人出示健康码即可进站乘车。

　　2.独自乘车且无法出示健康码的老年人、小孩，可先行让家人将当日绿色健康码截图进行彩色打印；持当日彩色打印版健康码的乘客，打印页面应体现个人姓名或身份证号码，并配合身份证一起使用，进站时出示即可进站乘车。

　　温馨提示:

　　为提高通行效率，请您在进站乘车时提前准备好并主动出示健康码。同时，再次提醒您乘坐地铁时请全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合安检及测温工作。如需帮助，请及时联系车站工作人员，我们将竭诚为您服务，感谢您的支持与配合。

　　洛阳地铁将持续做好重点区域消杀，加强客流引导，全力营造健康、安全、和谐、有序的绿色出行环境。

　　洛阳市轨道交通集团有限责任公司

　　运营分公司

　　2021年8月20日
[ 责任编辑：崔利利]
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