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河南科技大学入选科研人员成果所有权改革试点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.20 17:03

　　20日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我省日前公布了“河南省赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”，河南科技大学榜上有名。

　　科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革，是深化科技体制机制改革的重要内容，旨在破解高校和科研机构科研人员职务科技成果有效转化的制度性障碍和政策性约束，尽可能为科研人员“松绑”，进一步激发他们加快成果转化的热情，提高科技成果转化效率。

　　此次我省共确定了11家改革动力足、创新能力强、转化成效显著的高校和科研机构作为改革试点单位，围绕赋予科研人员职务科技成果所有权、赋予科研人员职务科技成果长期使用权、建立健全职务科技成果赋权管理及服务制度、优化科技成果转化国有资产管理方式、建立健全尽职免责机制等任务，开展为期三年的试点。这些试点单位将发挥“先行先试”作用，探索职务科技成果赋权新机制和新模式，形成可复制、可推广的经验和做法，推动完善相关法律法规和政策措施，促进科技成果转移转化。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 韩冬)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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