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有人把车开进伊水乐道？升桩、驱离！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.19 19:46

　　18日，市民方先生向我们反映：最近伊滨区伊水乐道上出现不少私家车，尤其是晚上，人在路上散步，车辆来来往往隐患很大，希望有关部门管管。

　　19日9时许，记者来到伊滨区伊水游园。这里环境很好，游园内的有一条沿伊河东岸修建的伊水乐道，乐道设置骑行道和步行道。记者走在伊水乐道上，不时能看到车辆从乐道上驶过，一些私家车也停在乐道上。

　　在伊水乐道与伊河东路交叉口处，记者看到地面设置有一排升降桩，目前均未升起。81岁的钓鱼爱好者栾先生说，这些升降桩是约一周前降下去的，之后就有不少私家车开进伊水游园。

　　“现在晚上情况最严重，很多私家车开进来，对于乐道上的行人来说，确实挺危险。”栾先生说。

　　19日下午，伊滨区宣传统战办相关负责人说，因近期防汛工作需要，为保障防汛车辆正常通行，有关部门打开了伊水乐道沿线的临时出入口。截至发稿时，该负责人告诉记者，有关部门已将伊水乐道沿线升降桩全部升起，并将开进乐道的车辆驱离。

　　“接下来，将加大对乐道的巡查和维护工作，严禁车辆驶入乐道。同时也呼吁市民，为了自己和他人的安全，不要把车开进乐道。”该负责人说。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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