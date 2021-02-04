周日下午直播！带小朋友来了解处暑节气的民间习俗吧

23日是处暑节气，洛报融媒采集中心与市少年儿童图书馆联合举办的节气活动，将于22日下午4点进行线上直播，有兴趣的小朋友可以在家长陪同下，在线了解处暑节气的民间习俗。

23日是处暑节气，洛报融媒采集中心与市少年儿童图书馆联合举办的节气活动，将于22日下午4点进行线上直播，有兴趣的小朋友可以在家长陪同下，在线了解处暑节气的民间习俗。

“处暑是一个反映气温变化的节气。”市少年儿童图书馆的田甜老师介绍，处，止也，意味着暑热退去，天气逐渐转凉。我市南部山区有处暑“打秋”的习俗，暑去秋来，收获的季节即将来到。

在当天的直播活动中，田甜老师将更加深入地讲解处暑节气的特点、民间习俗等，带小朋友们认识杆秤、簸箕、筐等农耕器具，麻、黍、稷、麦、菽等谷物，干花、干蒿、橡壳、松果等自然材料，并教小朋友用彩纸和橡皮筋制作美美的荷花灯。

家长和小朋友们可关注“洛阳市少年儿童图书馆”抖音号，于22日下午观看直播。在一个小时左右的直播活动中，小朋友们可通过动手又动脑的方式，在线品味秋的气息，为暑假生活增添几分别样的乐趣。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉)