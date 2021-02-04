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裴度还玉带

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 民俗史话  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.19 09:00

　　夜读唐人笔记小说，读到洛阳名人裴度还带的故事，颇有意味。

　　说裴度年轻时，瘦小干枯，相貌不佳，还屡考不中，他很沮丧。

　　当时，洛中有个相面先生，很受推崇。裴度慕名去拜访他，请他相面。相面先生说：“您的相貌神采，和常人不一样，我没见过。若不能显贵，就会饿死。等十来天后，我再给您仔细看看。”

　　裴度答应后，几次前往，都因相面先生那里有人，只好先去游览香山寺。正当裴度徘徊时，忽见一女子，把包袱放在栏杆上，祈祷了很长时间才离去。

　　过了一会儿，裴度看见那包袱还在原处，知是那女子遗忘了，料定她会再来，于是就把包袱收起来原地等候。可等来等去，等到日落西山，也不见那女子来，裴度只好把包袱带回。

　　第二天早晨，寺门刚开，裴度带着包袱来到老地方，就看到那女子急忙跑来，茫然失措，惋惜长叹。裴度就问她出了什么事。那女子说：“我父亲含冤入狱，昨天求得贵人给我两条玉带，放在包袱里，打算用来贿赂管事的，不幸遗失，我父亲命不保矣。”

　　裴度心生怜惜，问她玉带的颜色等细节，女子都说对了，裴度就将包袱还给了她。女子哭着拜谢，请裴度留下一条玉带，裴度却头也不回地走了。

　　不久，裴度到相面先生那里，相面先生仔细审视，惊叹道：“这种面相，一定是有阴德上身，前途不可估量。”再三询问，裴度才把前几天的事告诉了他。先生感慨万分，说这是积善所至。裴度后来果然做了宰相，位极人臣。

　　宋代的《太平广记》，也记载了这则故事。

　　到了元代，戏曲大家关汉卿把这个故事改编成了元杂剧《山神庙裴度还带》。

　　说裴度未做官时，家境贫寒，又不肯做生意，只得寄居在山神庙中。

　　有一道人为裴度相面，说他将有横祸。此时，韩太守被诬陷入狱，韩夫人与女儿琼英辛苦筹资以救，幸得贵人赠玉带相助。琼英路过山神庙时，不慎失落玉带，被裴度捡到。韩氏母女绝望要自尽，裴度将玉带归还，韩太守一家皆得救。就在裴度送韩氏母女出门时，山神庙倒塌，裴度得以逃脱厄运。后裴度赴京赶考，得中状元，并与韩琼英结为夫妇。

　　裴度如果贪财不还玉带，四命皆亡。好在裴度有节操，经受住了考验，拾到玉带时，夜不能寐，手捧达旦，归还失主。韩琼英一家得救了，裴度的个人命运也得以扭转。

　　裴度还带的故事，虽然极具戏剧性，但它告诉世人，多做善事，不仅是积德，或许还能带来改变命运的契机。(记者 刘永娟)
[ 责任编辑：潘亮]
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