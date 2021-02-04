洛阳送出六个“大礼包” 对149家重点企业进行专班帮扶

服务企业就是服务全市工作大局。洛报融媒记者从18日召开的洛阳市重点企业培育、“三大改造”暨提质倍增工作推进会上获悉，洛阳市依托现有存量企业，选准一批符合未来产业发展方向、有利于结构优化、具有成长空间的项目，结合“万人助万企”活动，对其实施精准帮扶，帮助企业解决建设、生产、销售等环节的困难和问题，确保2021年主营业务收入、工业增加值和税收等各项指标实现较大幅度增长。

华荣生物生产车间

服务企业就是服务全市工作大局。洛报融媒记者从18日召开的洛阳市重点企业培育、“三大改造”暨提质倍增工作推进会上获悉，洛阳市依托现有存量企业，选准一批符合未来产业发展方向、有利于结构优化、具有成长空间的项目，结合“万人助万企”活动，对其实施精准帮扶，帮助企业解决建设、生产、销售等环节的困难和问题，确保2021年主营业务收入、工业增加值和税收等各项指标实现较大幅度增长。

对149家重点企业进行专班帮扶

洛阳市从智能装备、电子信息、节能环保、特色新材料、生物医药、新能源、新一代信息技术等新兴产业中，选取了中国一拖集团有限公司等149家企业进行帮扶。据介绍，通过帮扶，这些企业能在2021年年底或2022年上半年充分释放生产产能、提高生产效益。

洛阳市工业和信息化局负责人介绍，我市将按照“一名分包领导、一个牵头部门、一个工作专班、一套帮扶措施、一本工作台账”的要求，制定帮扶方案，定期进行调度，认真帮扶企业。

按照要求，8月底前，各企业帮扶领导、责任单位和责任人要深入企业召开现场分析会，全面掌握企业生产经营情况和需要帮扶事项，研究具体的“一企一策”帮扶措施，制定切实可行的帮扶方案。同时，帮扶专班、洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室也将定期进行调度，了解收集企业反映的问题和困难，协调相关职能部门妥善解决。

为企业送出六个“大礼包”

据介绍，工作专班将围绕推动企业转型、促进项目建设、激发企业活力、落实优惠政策、加大要素保障、拓展产品市场等6个方面，对企业开展帮扶。

推动企业转型。引导企业加大科技创新投入，协调和帮助企业与科研机构、高等院校建立更加紧密的协作关系。指导企业抢抓发展机遇，加快创新步伐，推进结构调整；推动企业扩大规模，完善产业链，提高附加值。鼓励企业引进先进适用技术，加快更新装备、改进工艺、降低能耗、研发新产品。大力推进工业企业“两化”融合，立足企业特色优势，逐步提升产业层次和技术水平，促进工业企业转型升级、创新发展。

促进项目建设。围绕“签约项目抓开工、在建项目抓进度、建成项目抓投产、投产项目抓效益”的要求，协调解决企业在项目立项、用地审批、环评、征地拆迁、证照办理、银行融资等方面遇到的困难，推进项目早开工、早竣工、早投产。

激发企业活力。指导企业按照现代企业制度要求，理顺体制机制，健全经营管理、企业生产、财务监管、人员聘用、业绩考核等内部制度。组织企业开展节本增效活动，把帮扶指导和修炼内功相结合，不断提升企业自身发展能力，激发企业内在活力，提高发展质量和效益。

落实优惠政策。定期收集汇总国家、省、市、县最新的优惠政策信息，及时向企业宣传，便于企业了解和掌握；落实签约项目合同条款中各项优惠政策和条款；积极协助企业争取各项政策性优惠。

加大要素保障。围绕企业在生产经营和发展中遇到的水、电、气、用工、运输等要素保障问题，加大解决力度，支持有市场、有效益的企业开足马力生产。

拓展产品市场。积极鼓励和提倡使用本地产品，落实政府优先采购本地产品措施；支持和鼓励企业参加国内外产品展销活动，举办本地名优工业产品展销订货会，帮助企业增加产品销售；鼓励和支持企业提升产品档次，提高产品质量，争创国家级和省级名牌产品、驰名商标、著名商标。（洛报融媒记者 孙小蕊 李三旺 见习记者 李雅君 通讯员 赵长青）