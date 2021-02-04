省优秀共产党员冯长秀：“组织叫干啥就干啥，干啥都要干好它”

翻看冯长秀的履历，最引人注意的莫过于她多次跨领域转岗。自1996年进入河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)，她先从工艺员干起，走上管理岗位后，又陆续从事生产、技术、采购、质量、安全环保等多个领域工作。如今，她是该公司安全环保部部长、生产党支部书记。

翻看冯长秀的履历，最引人注意的莫过于她多次跨领域转岗。

自1996年进入河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)，她先从工艺员干起，走上管理岗位后，又陆续从事生产、技术、采购、质量、安全环保等多个领域工作。如今，她是该公司安全环保部部长、生产党支部书记。

是什么支撑她在不同的领域实现转换？“根据公司发展需要，组织叫干啥就干啥，干啥都要干好它！”冯长秀坚定地说。

冯长秀留着一头乌黑的秀发，面容清爽、身材瘦削，看似娇小柔弱，可熟悉她的人都知道，她性格倔强，很能吃苦。考虑到她业务能力强、综合素质过硬，河柴重工领导层多次给她压担子，让她在不同岗位上进行锻炼。

极强的适应能力和快速学习能力，是冯长秀的“法宝”。不管经历多少次跨领域转岗，她都能迅速进入状态，真正成为跨领域“多面手”。

2012年，一纸调令将冯长秀调至采购部。面对完全陌生的领域、岗位，冯长秀没有过多的畏难情绪。她白天在单位忙工作，到了晚上就挑灯夜战，学习各种采购知识，到周末也不肯休息。仅用了两个月时间，她就成了采购领域的专家。随后，这样的跨领域转岗，冯长秀又经历了几次，直至2018年担任公司安全环保部部长。

担任新职务后，冯长秀一手抓安全，一手抓环保。每当公司要进行动火、高空、有限空间等危险作业时，她一准出现在现场，盯紧每一个步骤，确保不出现安全事故。为方便工作，即便在周末、节假日，冯长秀也要求自己尽量“不出洛阳”，做好随时进行安全监督检查的准备。

近年，冯长秀先后组织开展了公司安全生产标准化达标现场复核、安全生产专项整治三年行动工作、安全生产源头治理工作等，并进行了喷漆、焊接烟尘收集、喷砂除尘等环保设施提标改造和环保管理提升工作。这些工作不仅使得河柴重工近年安全生产形势持续平稳、无重伤及以上安全事故发生，还大幅度降低了污染排放量。日前，她被授予“河南省优秀共产党员”称号。

近期，疫情防控形势严峻，冯长秀又担起重任，紧锣密鼓地组织开展疫情防控工作。制定公司防控措施、准备防疫物资、组织开展志愿服务……年近50岁的她依旧忙碌在一线。“还是那句话，组织叫干啥就干啥，干啥都要干好它！”冯长秀说。（记者 孙小蕊 通讯员 梅巍 王国辉）