“洛阳制造”为北京冬奥会添彩

16日，洛报融媒记者从北玻股份获悉，该企业研发的高级玻璃产品，成功应用在将作为北京冬奥会主新闻中心和国际广播中心投入使用的国家会议中心二期项目中，再次用“洛阳制造”为奥运添彩。

国家会议中心二期项目（北玻供图）

16日，洛报融媒记者从北玻股份获悉，该企业研发的高级玻璃产品，成功应用在将作为北京冬奥会主新闻中心和国际广播中心投入使用的国家会议中心二期项目中，再次用“洛阳制造”为奥运添彩。

该项目主体工程以钢结构为主，建筑三侧立面由特殊幕墙单元体——“鸟窗”造型的金属及玻璃幕墙组成。这种将搪瓷钢板和玻璃幕墙进行组合的建筑方式在国内尚属首次，其中的玻璃幕墙全部由北玻股份提供，在类型上则包括项目整体幕墙首层上应用的6米高无肋幕墙玻璃、5层12毫米厚超白钢化夹层Low-E中空玻璃，东立面采用的近6米高横向有框幕墙玻璃，以及内幕墙上应用的10米高弯弧夹层玻璃等。

为了体现出“群鸟”点缀的灵动感，在该批玻璃产品研发过程中，项目设计团队特别制订了全生产流程、品控质量控制计划及评判标准，并对生产过程进行全程监管。北玻股份依托技术储备顺利完成相关任务，并在保证供货周期的同时，通过高质量产品完美体现了超大玻璃横向安装后的视觉效果。

值得一提的是，制造该批玻璃产品的设备也是由北玻股份自主研发的。这批名为顶级系列(T系列)的钢化炉配备超细温控分区和出炉温度控制系统，可以实现高品质玻璃的大规模高效稳定生产，自研发以来相继列装多家业内龙头企业。

这也是北玻股份与奥运的又一次“结缘”。此前该企业研发的多款产品曾陆续应用在国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”和国家速滑馆“冰丝带”中。在刚刚落下帷幕的东京奥运会中，其行政中心日本奥林匹克广场上也有北玻股份的产品。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 巴萃）