洛报融媒带您看项目⒀：河南卫创轴承精工科技有限公司智能车间项目

河南卫创轴承精工科技有限公司智能车间项目总投资1000万元，占地约1000平方米，将通过购置全自动冷镦机、修磨机、轮廓仪等设备推动智能制造，提升生产工艺，使企业生产的高铁、轨道交通轴承用滚动体等达到国际先进水平。
河南卫创轴承精工科技有限公司智能车间项目总投资1000万元，占地约1000平方米，将通过购置全自动冷镦机、修磨机、轮廓仪等设备推动智能制造，提升生产工艺，使企业生产的高铁、轨道交通轴承用滚动体等达到国际先进水平。
项目简介
河南卫创轴承精工科技有限公司智能车间项目总投资1000万元，占地约1000平方米，将通过购置全自动冷镦机、修磨机、轮廓仪等设备推动智能制造，提升生产工艺，使企业生产的高铁、轨道交通轴承用滚动体等达到国际先进水平。
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