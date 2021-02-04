洛阳疾控专家提醒：一些室外场所也需要戴口罩

近日，国家卫生健康委会同有关部门修订发布了《公众和重点职业人群戴口罩指引(2021年8月版)》(简称新版指引)，对注意防护的场所、所戴口罩的类别等提出新要求。市民在哪些场所需要戴口罩？戴口罩有什么新要求？昨日，对于市民密切关注的问题，根据新版指引，市疾病预防控制中心传染病预防控制所所长朱鑫进行了解答。

近日，国家卫生健康委会同有关部门修订发布了《公众和重点职业人群戴口罩指引(2021年8月版)》(简称新版指引)，对注意防护的场所、所戴口罩的类别等提出新要求。市民在哪些场所需要戴口罩？戴口罩有什么新要求？昨日，对于市民密切关注的问题，根据新版指引，市疾病预防控制中心传染病预防控制所所长朱鑫进行了解答。

问题一：除了密闭场所，市民在哪些场所也需要戴口罩？

朱鑫：对于戴口罩的场所，新版指引中规定，除了需要在密闭场所戴口罩，处于人员密集的露天广场、剧场和公园等室外场所时，也需要戴口罩。

总体来说，在6种情况下，市民都需要戴口罩。

1.处于商场、超市、电影院、会场、展馆、机场、酒店公用区域等室内人员密集场所时。

2.乘坐厢式电梯和公交车、地铁、火车、长途车、飞机、轮船等公共交通工具时。

3.处于人员密集的露天广场、剧场、公园等室外场所时。

4.在医院就诊、陪护时，接受体温检测、健康码查验等健康检查时。

5.出现鼻咽不适、咳嗽、打喷嚏和发热等症状时。

6.在餐厅、食堂处于非进食状态时。

问题二：普通防护口罩适合在所有场所戴吗？

朱鑫：在新版指引中，建议公众家里日常备一些高级别防护口罩，当家人出现鼻咽不适、咳嗽、打喷嚏和发热等症状，到医院就诊的时候，戴高级别防护口罩，从而保护自己，保护他人，全面防范传播风险。

也就是说，市民家中可存留少量KN95、N95及以上防护级别的颗粒物防护口罩或医用防护口罩备用。