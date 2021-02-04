提醒！部分车管业务可“网上办、就近办、邮寄办、预约办”

15日，记者从市交警支队获悉，全省车管业务因汛情无法办理，造成业务大量积压，同时，当前疫情防控形势严峻，交警部门提醒市民，一些业务可网上办、就近办、邮寄办、预约办。

15日，记者从市交警支队获悉，全省车管业务因汛情无法办理，造成业务大量积压，同时，当前疫情防控形势严峻，交警部门提醒市民，一些业务可网上办、就近办、邮寄办、预约办。 15日，记者从市交警支队获悉，全省车管业务因汛情无法办理，造成业务大量积压，同时，当前疫情防控形势严峻，交警部门提醒市民，一些业务可网上办、就近办、邮寄办、预约办。 ●网上办 市交警支队相关负责人说，疫情防控期间，市民可通过网上办理相关业务，市民可通过“交管12123”手机APP、互联网交通安全综合服务平台办理以下车管业务：申领临时号牌，补换行驶证，变更车主联系方式，补换号牌，申领、补领六年以内车辆免检合格标志。



●就近办 目前，我市有32家登记服务站可以办理以下车辆业务：新车注册、二手车过户、抵押登记、补换行驶证、补换号牌，市民可选择就近办理。



●邮寄办 目前，我市有82家警邮服务网点可以办理以下车辆业务：补换行驶证，变更车主联系方式，补换号牌，换领检验合格标志，六年以内免检车辆申领检验标志，车辆抵押、解押登记。为降低疫情风险，目前我市车管所暂缓受理车辆抵押、解押业务，视疫情形势适时恢复。



●预约办 预约办理小型汽车、小型新能源汽车注册登记业务。 预约方式：市民可通过“洛阳警民通”微信公众号预约办理，市车管所以及各机动车登记服务站均可预约。 预约流程：微信关注“洛阳警民通”公众号，选择“新车入户”，按照提示进行操作，到界面内流水状态显示为“预约成功，请到预约地点查验车辆”，操作完成。 预约办理小型汽车、小型新能源汽车转入业务。 预约方式：通过“洛阳警民通”微信公众号预约洛阳市车管所一分所办理。 预约流程：微信关注“洛阳警民通”公众号，选择“转入”，按照提示进行操作，到界面内流水状态显示为“预约成功，请到预约地点查验车辆”，操作完成。 交警部门提醒市民，办理注册登记需提前购买好车辆购置税及保险，按预约时间凭“预约成功界面”及相关资料到相应的车管所及服务站现场办理。 市民到车管所现场办理业务，要佩戴好口罩，出示身份证、“洛康码”、“通信大数据行程卡”，配合工作人员做好个人相关信息登记、测量体温，排队等候间隔保持1米以上，减少肢体接触和公共物品接触，无关人员请勿陪同。 市民需按预约时间到场，耐心听从保安指引安排，按照车管所工作人员引导有序进入业务大厅，办理车管窗口业务实行“1车1人实名制”叫号办理。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝)