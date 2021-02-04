比一比，龙门石窟飞天与敦煌飞天有何区别？

“素手把芙蓉，虚步蹑太清。霓裳曳广带，飘拂升天行。”1000多年前曾让诗仙李白如痴如醉的飞天，因为《七夕奇妙游》成了网友追捧的“神仙姐姐”。

“素手把芙蓉，虚步蹑太清。霓裳曳广带，飘拂升天行。”1000多年前曾让诗仙李白如痴如醉的飞天，因为《七夕奇妙游》成了网友追捧的“神仙姐姐”。

说起飞天，大家都会想到敦煌壁画，实际上，在龙门石窟中也有大量雕刻精美的飞天形象，而它们，正是丝绸之路促进东西方文明交流、文化交融的“见证者”。

那么，老家远在印度的飞天，是如何来到洛阳的呢？答案就藏在古老的丝绸之路上。龙门石窟研究院专家介绍，近年来的研究普遍认为，自张骞凿空西域、开辟由官方正式主导的丝绸之路，沿途贸易往来日渐繁华，各地文化随着往来的人群被带到了远方。

漫步龙门石窟，如果留心，可以在大大小小的石窟中发现不少身姿各异的飞天，颇为“养眼”。

随着开凿年代的变化，洞窟内飞天的艺术造型也在发生改变。龙门石窟研究院的专家们对这些变化进行了总结——在古阳洞、宾阳中洞、交脚弥勒龛等北魏石窟中，孝文帝太和年间至宣武帝前期的飞天，大多形体较胖壮、衣着紧身；宣武帝后期至北魏末年窟龛，如莲花洞、魏字洞、皇甫公窟等洞窟中的飞天在佛教艺术进一步汉化中也变得面相清秀、身体瘦削，反映了时代特征和社会审美；到了唐代时期开凿的洞窟内，飞天出现了显著的变化，其特征和当时的社会风尚、美学理念相一致，在敬善寺、万佛洞、古上洞、看经寺洞、二莲花洞等唐代洞窟内，飞天的形象渐渐女性化，其肌肤丰润、体态轻盈，披帛飘扬、栩栩如生，产生旋转飞舞的动感，充分体现了唐代开放包容、昂扬向上的精神面貌和太平盛世、国泰民安的社会现象。

同样的变化趋势，在敦煌壁画中也可以找到，不过从时间上来看，龙门石窟的飞天变化比敦煌略显“超前”。敦煌壁画中的飞天，与洞窟创建同时出现，从十六国开始，历经十个朝代，历时千余年。早期壁画中，敦煌飞天深受印度和西域飞天的影响，椭圆的脸、大嘴大耳，身形也显得粗犷朴拙；到了北魏后期，飞天脸形渐渐变得修长，开始呈现出中国人推崇的“鹅蛋脸”，身材比例也逐渐修长、灵动；整个唐代是敦煌飞天的鼎盛时期，其形象几乎全部变为美丽少女，在升腾、翻转、伸屈等动作中体现自然的人体美，她们面容饱满、气度潇洒、舞姿纯熟，气韵生动。

为什么会出现这样的改变？这一切，缘于丝绸之路文化之间的互相交融。研究人员认为，丝绸之路是东西方文明交流的通途，也是连接中外的一条艺术之路，从印度的乾闼婆与紧那罗到美丽少女形象，飞天千年的变化交融历史，正是博大精深的中华文化，特别是底蕴深厚的汉文化与世界其他文化之间碰撞交流融合后独具代表性的产物。

而作为汉魏、隋唐时期的政治、经济中心，洛阳在文化、艺术审美上的发展，也引领龙门石窟、敦煌壁画等处的飞天，一步步完成“中国化嬗变”。(洛报融媒记者 智慧 实习生 李玉冰)(图片为视频截图)