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洛阳市先进基层党组织汝阳县三屯镇东保村党支部：岘山脚下奏响乡村振兴曲（向先进模范学习）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.12 08:19

　　初秋时节，青贮玉米迎来了收获季。轰隆隆……走进汝阳县岘(xiàn)山脚下的三屯镇东保村，机器轰鸣声响个不停。只见收割机在玉米田地里行进，一株株玉米被收割机吞进“肚子”，随后被打成碎渣。

　　青贮玉米收获后去了哪里？在东保村的养牛场里，记者找到了答案。养牛场面积约1万平方米，如今存栏肉牛已达1500头。食槽里放有掺杂着玉米碎渣的饲料，牛儿吃得正欢。

　　“牛粪作肥，能壮玉米，玉米收割后做成饲料供牛儿吃。”三屯镇东保村党支部书记丁建胜说，养牛和玉米种植互相促进，既解决了秸秆处理难题，又让村集体收入更有保障，可谓一举多得。

　　1986年，丁建胜成为三屯镇东保村党支部书记，一干就是30多年。这些年，他一直琢磨着一件事：如何壮大村集体经济？

　　为了得到答案，丁建胜带领村民建过面粉厂、造纸厂、果园，摸索出一些门道。“只有发展集体经济，村里的各项事业才能蒸蒸日上。”丁建胜说，发展集体经济一定要结合当地实际。

　　东保村是汝阳县唯一的少数民族聚居村，4800多名村民中有回族村民约900人，在牛羊养殖、屠宰加工方面有优势。2017年，村里利用省、市、县的村级集体经济发展资金建起养牛场，一下子激活了村集体经济。“仅养牛这一项，一年就能实现销售收入3000多万元。”谈及此，丁建胜喜不自禁。

　　为解决饲料问题，村里又流转了一部分土地，种植了1000多亩青贮玉米，养牛事业越发兴旺。村里还建起了扶贫车间、香菇种植基地，并种植1000亩有机旱稻……去年，村集体经济收入达400余万元。

　　不断壮大的村集体经济，进一步夯实了村里各项事业的发展基础。东保村坚持集体收入集体受益，通过为村民办实事的方式，让广大村民共享村集体经济发展成果。

　　村里每月为65岁以上老年人发放养老金，为全村45岁以上村民统一缴纳养老保险；建成村级幼儿园，全村幼儿入园各项费用全免；对考上高中、大学的学生发放奖励金……

　　在东保村党群服务中心，各级党组织颁发的奖牌挂满了两面墙壁。今年，该村党支部又获得“洛阳市先进基层党组织”称号。“荣誉属于过去，面对乡村振兴机遇，我们还要同心协力，再创辉煌！”丁建胜说。

　　告别东保村，行走在乡间小路上，耳边似乎还能听到牛儿哞哞的叫声、收割机的轰鸣声、旱稻拔节孕穗生长的声音。岘山脚下，乡村振兴曲正在奏响……（记者 孙小蕊 通讯员 王国辉 时妞 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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