“饭桶宰相”，是北宋宰相张齐贤的绰号。此人祖籍山东，长在洛阳，为人洒脱，度量很大，是“宰相肚里能撑船”这句俗语的形象代言人。

“饭桶宰相”，是北宋宰相张齐贤的绰号。此人祖籍山东，长在洛阳，为人洒脱，度量很大，是“宰相肚里能撑船”这句俗语的形象代言人。

据其后辈同僚欧阳修说，张齐贤魁梧肥硕，是个“吃货”，一个人能顶好几个人的饭量。

关于张齐贤能吃的八卦，欧阳修、司马光等人都曾津津有味地描述过。

据说，张齐贤少时家贫，吃不饱饭。村中有人杀牛，他得了一张牛皮，下锅煮食，不一会儿就把整张牛皮吃光了。

强盗们在酒馆胡吃海喝，旁人避之唯恐不及，饿急了的张齐贤主动上前讨吃的。强盗见他胆大，便让他入席。他大碗喝酒，大口吃肉，潇洒自若。强盗惊呆了，认为此人有宰相度量，想跟他交朋友，还送了他不少钱物。

皇帝也被张齐贤的“肚量”吓到过。

宋太祖赵匡胤巡视西京洛阳时，张齐贤挡住御驾，声称要为治国安民建言献策。宋太祖把他带回了宫。

正逢宫里开饭，张齐贤见桌上有肉，毫不客气，抓起来就吃，边吃边以手画地，回答皇帝的问题，答了十个问题，吃了十几盘肉，吃得开怀，答得到位。

宋太祖目瞪口呆，直叹此乃奇人。

后来，张齐贤考中进士，但宋太祖已驾崩，接班上位的宋太宗(赵匡胤的弟弟)听说他是个人才，提拔他当了官。

北宋官员三天两头调动，张齐贤辗转各地为官，“吃”名远播。

欧阳修在《归田录》里说，老张酷爱吃肥肉，一顿能吃好几斤。他在安州(今广西钦州)当官时，因为食量惊人，“举郡惊骇”。

为了搞清楚老张一顿饭能吃多少，在府中宴客时，厨子准备了一个大桶，瞧见老张吃啥喝啥，就往桶里倒啥。这顿饭一直吃到天黑，最后“酒浆浸渍，涨溢满桶”，桶里的酒菜都溢出来了！

就连吃药，张齐贤也不辱没“吃货”本色。天寿院的风药黑神丸，普通人一次吃一丸，老张每次以“五七两为一大剂”，夹在饼里吃得有滋有味。

如此能吃的“饭桶”，莫非是酒囊饭袋？非也。

张齐贤在《洛阳搢绅旧闻记》里提到，自己年轻时在洛苦读十几年，常听洛阳的资深官员、老学究述说前朝往事。他们褒贬是非，令人百听不厌，他由此学会了许多道理。

为官数十年，老张不忘家乡父老教诲，出将入相，文武双全，表现出色，功绩非凡。

他曾明察秋毫，秉公断案，为含冤入狱的死刑犯平反；他曾上书直谏，要求朝廷减轻赋税，为百姓“减负”；他曾镇守边关，以少胜多，打败辽军；他曾提携寒门学子，举荐有志青年，为国为民尽心尽力……

这样的“饭桶宰相”，能吃能干，多多益善。

张齐贤退休之后，回到老家洛阳养老，不谈政治，不见官僚，整天与亲友吃喝闲逛，醉卧花木下，酒醒接着吃。

张齐贤也不是一直这么能吃。当初母亲去世，他伤心欲绝，七天不沾酒水，每天只吃一碗粥续命，守丧期间完全不碰酒肉蔬果。

“吃货”的真性情，令人感动。（记者 张丽娜）