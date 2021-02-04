今天立秋，洛阳最高气温33℃仍暑气旺盛

我市今天白天晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温22℃到33℃。

今天立秋，它是二十四节气中的第十三个节气，也是秋天的第一个节气。

立秋并不等于真正的秋天到来，从气象学上讲，只有连续5天日均气温低于22℃，才能算是进入秋天。农谚有云：“三伏夹一秋，秋后加一伏。”眼下还没出中伏，暑气正盛，想要天气马上凉爽起来不太现实。

古人将立秋分为三候：“一候凉风至；二候白露生；三候寒蝉鸣。”随着时代更迭，立秋风俗不断发生变化。在周代，立秋之日，天子会率三公六卿诸侯大夫，到都城西郊迎秋，并举行祭祀仪式。汉代仍承周俗。到了唐代，每逢立秋日，皇帝会率王公大臣祭祀“黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜”五帝。宋时在立秋这天，皇宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内，等到立秋的时辰一到，太史官就会高声奏道：“秋来了！”此时，梧桐树应声落下一两片叶子，以寓报秋之意。清朝时，民间流行在数伏这天以悬秤称童，将儿童立秋时的体重与立夏时的体重进行对比来检验肥瘦。那时的人们对健康的评判往往以胖瘦为标准，瘦了自然要“补”，办法就是“贴秋膘”。

在过去，每逢迎来一个节气，必有“食补”习俗，立秋更是如此，比如“咬秋”。清朝张焘在《津门杂记·岁时风俗》中记载：“立秋之时食瓜，曰咬秋，可免腹泻。”当时的民间相信，立秋之日吃西瓜，可让人整个秋天都不生病，并可免除冬天和来年春天的腹泻。

今天立秋，洛阳天气如何？根据最新的气象资料分析，受西北气流影响，预计我市今天白天晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温22℃到33℃；今天夜里到明天白天多云转阴天，有阵雨或雷阵雨，局部大到暴雨，偏东风2级到3级，气温22℃到32℃。

古往今来，文人墨客吟诗填词，留下了许多与立秋有关的佳作。三伏天里迎来立秋，送您一首南宋布衣诗人刘翰的《立秋》：乳鸦啼散玉屏空，一枕新凉一扇风。睡起秋色无觅处，满阶梧桐月明中。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）