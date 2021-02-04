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以特色化乡村建设为抓手 探索融入洛阳都市圈建设新路径
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.08.06 17:02

　　为加快融入洛阳副中心城市建设，栾川县要以建设特色乡村为抓手，凝聚力量，在新时期实现更大担当、更大作为。

　　特色化乡村建设，既是县域发展的一张特色名片，也是挖掘乡村文化、唤起古耕文明、加快城乡融合的有效途径。“一村一品、一村一景、一村一韵”是描绘美丽中国的小小注脚，也是建设生态文明、实现人与自然和谐发展的必经之路，更是让群众从乡村特色化发展中因地制宜建设家乡，从而实现物质生活富裕，精神世界充实，乡村发展更高质量。

　　建设特色化乡村，规划为先。在全域旅游成为热捧对象的今天，乡村旅游是很多地区加快经济发展的重要选择。但是，由于缺乏顶层设计，自身文化涵养挖掘不够，旅游产品缺乏自身标签。很多情况下，乡村旅游除了观赏自然田园风光之外，就是“饭前爬山摘水果，饭后打牌买特产”，旅游模式套路化严重。为建设特色化乡村，挖掘自身特点，制定合乎自身发展的乡村旅游规划，需要立足县城实际，依托不同的需求诉求，摸底调查整个区域内的旅游资源，思考细分乡村旅游市场，做好发展方向定位，推行乡村旅游产业差别化个性化，实现开发产品、整合营销、全域旅游的融合发展。

　　建设特色化乡村，人才为要。城镇化的发展带来了经济进步，也带走了大量的乡村人口。“读书升学考出去一批、外出打工走出去一批、投亲靠友挂出去一批”，现在的栾川，很多年轻人出去后留在了大城市打拼，当地青年人口流失，乡村人才青黄不接。要改变这个现状，一方面需要加大对农村基础设施建设的投入，充分发挥本地的特色产业和资源优势，打造广阔的就业创业平台，不断提升农村地区的吸引力。另一方面需要建立人才“活水源”，充分发挥人才带动作用，以人才培育人才，不断提升人才储备。

　　建设特色化乡村，产业为本。目前，虽然依托资源优势对县内产业进行了谋划布局，但是产业发展还处于初级低端阶段，造血能力弱，带动辐射面较窄。加之受技术、资金、劳动力数量素质等因素限制，县域产业规模小、效能低，吸纳能力不强，存在较为明显的发展短板。要扭转产业发展的劣势局面，不仅需要党员干部进一步解放思想，克服“自满”“等靠”“安逸”三种心态，主动向先进地区学习发展机制、推进方式、产能提升等方面的有用经验，不断腾挪空间，打造亮点，推进村级产业发展与城镇建设的统筹一体。还需要通过结构优化，想方设法地补齐农村产业融合发展的设施短板、模式短板和动力短板,破除阻碍发展的各种障碍，做好乡村产业发展、综合提升的大文章。

　　建设特色化乡村，非一日之功。我们将在新起点上奋发拼搏，主动作为，以昂扬的斗志和不懈的努力，只争朝夕，不负韶华，以建设特色乡村为抓手，融入洛阳都市圈，为加快建设副中心城市贡献力量！(栾川县)
[ 责任编辑：席倩倩]
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