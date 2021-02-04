建设好中心城市是每一个洛阳人引以为荣的“名片”，特别是在市场经济竞争日趋激烈的新形势下，人民群众共享改革成果的水平，开放开发聚集效应的高低，与中心城市发展层次和水平、潜力和优势息息相关。

建设好中心城市是每一个洛阳人引以为荣的“名片”，特别是在市场经济竞争日趋激烈的新形势下，人民群众共享改革成果的水平，开放开发聚集效应的高低，与中心城市发展层次和水平、潜力和优势息息相关。

国际人文交流中心，核心就是文化引领，就像国外游客来中国就是对中国文化的好奇。文化是历史的沉淀，中国有5000年的文化历史，5000年的文化绚烂多彩。南关是老城的“南大门”，有着丰富的文化资源，大运河文化、隋唐文化、洛邑文化、金元文化、丝路文化、南关文化，这些都是南关宝贵的财富。建设国际人文交流中心，我们就是要把我们自身的文化进行挖掘、整理、发扬光大，让人们在潜移默化中触摸历史记忆，延续我们的文化根脉。

在科学、高质量制定辖区发展规划的同时，我们也需要注重产业发展与生态环境的协调，把大气污染防治工作作为发展中的重中之重。在开展工作中做到发现问题及时上报，认真做好本职工作，坚决打赢环境污染防治攻坚战。同时广泛宣传“双替代”工作的相关政策，让辖区居民享受到清洁能源带来的实惠，与政府的关怀。

加快洛阳副中心城市建设，顺民心，尊民意，充分反映了人民群众的所想所盼。在省委、省政府的全力支持和强力带领下，作为洛阳人，我充满信心，我将认真贯彻落实上级的工作安排，为老城发展作出力更大的的贡献。(老城区南关街道办事处 韩亚楠)