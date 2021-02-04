你家小区还有电动自行车“上楼”吗？看看这些小区如何“疏堵”结合

8月1日，由应急管理部出台的《高层民用建筑消防安全管理规定》(简称规定)正式施行，在高层民用建筑公共门厅等地停放电动自行车或充电，拒不改正的，最高可处1万元罚款。

8月1日，由应急管理部出台的《高层民用建筑消防安全管理规定》(简称规定)正式施行，在高层民用建筑公共门厅等地停放电动自行车或充电，拒不改正的，最高可处1万元罚款。

连日来，记者多方走访发现，我市在治理电动自行车违法“上楼”、在家中或飞线充电等乱象上取得一定成效，一些小区采取的“疏堵”结合举措效果不错，但消除此类隐患仍有一段路要走。

新规：电动自行车“上楼”违法

如今，电动自行车是居民的主要交通出行方式之一。中国自行车协会的统计数据显示，我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量接近3亿辆。

“由于电动自行车产品质量问题、违规停放、充电不规范等原因，电动自行车火灾时有发生。”市消防救援支队相关负责人说，在居民楼公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动自行车或充电，一旦起火燃烧，火焰和高温有毒烟气会迅速充满整个空间和通道，导致人员疏散逃生困难，极易造成人员伤亡。

对于社会普遍关心的“楼道停放电动自行车”问题，规定明确提出，禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。对违反上述要求，拒不改正的，由消防救援机构对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

近年，“符合条件的老旧小区可加装电动自行车充电桩设备”，一直是我市老旧小区改造工作的一项内容。市消防救援支队相关负责人介绍，住宅小区内电动自行车乱停放、乱充电等问题是他们日常治理工作的重点内容。经过多年整治，我市在这方面收到了明显效果，规定的实施将有力推动今后治理工作的开展。