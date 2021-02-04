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洛阳：开展公共服务共建共享行动 着力构建有温度的生活圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.06 08:39

　　今年以来，我市深入贯彻落实《2021年洛阳都市圈一体化发展工作要点》，从优质医疗资源供给、方便群众异地就医、方便公积金异地提取等方面入手，开展公共服务共建共享行动，着力构建有温度的生活圈。

　　让优质医疗资源惠及都市圈更多群众

　　正值夏季，位于伊川县彭婆镇的西安交通大学第二附属医院洛阳医院项目正加紧推进。该项目是国家呼吸区域医疗中心的重要建设内容，其中一期工程有望于今年建成投用。

　　去年年底，省政府、市政府与西交大二附院签署《合作共建国家呼吸区域医疗中心框架协议书》，由洛阳市中心医院与西安交通大学第二附属医院开展深度合作，推动优质医疗资源下沉。

　　“力争5年内，共同建成立足河南，服务中原，辐射豫西南、晋东南的国家呼吸疾病区域医疗中心，让洛阳都市圈群众享受国内顶尖水平的诊疗服务。”市中心医院有关负责人说，截至目前，西安交通大学第二附属医院洛阳医院的呼吸病房楼、感染性疾病楼、门诊医技楼、行政后勤楼的主体结构已经封顶，他们将加快建设进度，确保项目早建成、早惠民。

　　在“家门口”看得好病，享受到优质的医疗资源，是千家万户最朴实、最迫切的心愿，也是深化医改工作努力探索解决的难题。为解决上述难题，今年以来，我市按照《2021年洛阳都市圈一体化发展工作要点》的要求，推进国家级、省级区域医疗中心建设。

　　近期，还有不少好消息：由中医骨伤科国家区域医疗中心研发的“单侧双通道脊柱内窥镜”等3项新技术已用于临床治疗，并申报10项国家自然科学基金项目；河南科技大学第一附属医院、洛阳市中心医院、河南科技大学第二附属医院等医院的5个专科被纳入省级区域医疗中心……

　　市卫健委有关负责人表示，我市将加快国家级、省级区域医疗中心建设步伐，发挥诊疗、科研创新、人才培养等方面优势，提升都市圈群众的健康获得感。

　　开辟“绿色通道”，方便异地就医

　　前几个月，在郑州照看孙子的洛阳退休职工周建国突发疾病，半个多月花了数千元。在家人的帮助下，他在网上办理了相关手续，顺利完成了住院医保报销。“不用回洛阳，就能报销，真是太方便了。”对于我市开辟的异地就医“绿色通道”，周建国赞不绝口。

　　市医保局有关负责人介绍，近年，我市积极推进“最多跑一趟”改革，针对异地就医登记备案业务流程复杂、限制条件较多等问题，取消了就医地医保经办机构和医疗机构的盖章认证环节，不再限制户籍、退休在职条件等，进一步简化手续，实现医保报销“最多跑一趟”；指导长居外地、有异地就医需求的参保群众，通过“河南省医疗保障服务平台”“国家医疗保障服务平台”等平台，实现医保业务“网上办”“掌上办”。

　　按照《2021年洛阳都市圈一体化发展工作要点》，今年，我市还将加快推进洛阳都市圈异地就医定点医疗机构直接结算工作。截至目前，我市的省内异地就医联网结算医院达30家，其中三级医院11家，已提前完成年度目标任务。

　　市医保局有关负责人说，下一步，我市将着力构建都市圈“大医保”，逐步将市本级及各县具有收治能力的定点医疗机构列入省内或跨省异地就医直接结算医疗机构。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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