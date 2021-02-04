经省军区党委研究决定，省委常委、市委书记江凌任洛阳军分区党委第一书记。4日，洛阳军分区党委第一书记任职宣布大会召开，省委常委、省军区司令员陈兆明宣读任职通知并讲话。

洛阳军分区党委第一书记任职宣布大会召开

江凌任洛阳军分区党委第一书记 陈兆明宣读任职通知

经省军区党委研究决定，省委常委、市委书记江凌任洛阳军分区党委第一书记。4日，洛阳军分区党委第一书记任职宣布大会召开，省委常委、省军区司令员陈兆明宣读任职通知并讲话。

会议以视频会议形式举行。陈兆明在省主会场宣读了任职通知并讲话。他代表省军区党委对江凌就任洛阳军分区党委第一书记表示祝贺，对洛阳市委市政府和广大干部群众对武装工作的关心支持表示感谢。陈兆明强调，要提高政治站位，始终胸怀国之大者，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把党管武装政治责任牢牢扛在肩上；要增强战略视野和忧患意识，切实把政治领导、思想领导、组织领导、军事领导等贯穿国防动员和民兵后备力量建设全过程，把牢政治方向，抓好备战打仗，建强组织队伍，强化融合发展，做好综合保障，为国防动员和民兵建设创设良好的环境和条件；要顺应时代要求，进一步提升民兵整组质量，抓好专武干部配备相关规定落实，盘活人武部职工流转机制，扎实做好双拥工作，解决好事关官兵切身利益的实际问题，加快国防动员和后备力量建设保障进程，全力推动新时代党管武装高质量发展。

江凌在洛阳分会场作履职承诺。他表示，完全拥护、坚决服从省军区党委的决定，一定认真学习贯彻习近平强军思想，坚决贯彻执行省委和省军区党委决策部署，牢记第一书记职责，推动全市党管武装工作取得新成效、国防动员和后备力量建设得到新加强。要深刻认识新形势下加强党管武装的重大意义，把加强党管武装工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现，扛稳扛牢党管武装责任。要坚决落实备战打仗中心任务，着力创新国防动员工作，不断巩固深化民兵调整改革工作成果，全面提高兵员征集质量，持续深化国防教育实效，切实把国防动员和后备力量建设抓紧抓实。要继续发扬洛阳双拥工作优良传统，强化后勤服务保障，加大拥军优属、拥政爱民力度，推动国防建设和经济社会发展互促共赢、协调发展，不断巩固军地发展一盘棋、军民团结一条心的良好局面。要严格坚持党管武装基本制度，落实好地方党委议军制度、现场办公制度、党管武装工作报告述职等制度，不断提高党管武装工作法治化、规范化水平。

4日，江凌还前往部分驻洛部队进行走访，深入了解驻洛部队改革建设发展情况，希望驻洛部队一如既往支持、参与洛阳发展。他表示，洛阳将当好坚强后盾，为驻洛部队解难题、办实事，更好地为国防和军队建设服务。

省委组织部二级巡视员李党生，王军、李杏、刁国泰、李保兴、王更军等分别参加相关活动。(洛报融媒记者 李东慧)