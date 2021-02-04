孟津区城关镇：增强风险意识 织牢疫情防控网

昨日，在孟津区城关镇城东社区、长华社区，疫情防控工作人员开展入户调查、街头消杀，并通过社区小喇叭走街串巷向居民宣传疫情防控常识及有关注意事项。

昨日，在孟津区城关镇城东社区、长华社区，疫情防控工作人员开展入户调查、街头消杀，并通过社区小喇叭走街串巷向居民宣传疫情防控常识及有关注意事项。

连日来，该镇切实增强风险意识，迅速对中高风险地区返乡人员进行全面排查、隔离，多措并举织牢疫情防控网。(记者 梅占国 通讯员 王志彬 摄)