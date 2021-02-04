祝贺！洛阳选手鲍珊菊和队友夺得奥运金牌

在8月2日下午举行的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩勇夺金牌，成功为中国队卫冕该项目奥运金牌。鲍珊菊为洛阳实现了奥运金牌零的突破，也创造了河南在该项目的历史。
在8月2日下午举行的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩勇夺金牌，成功为中国队卫冕该项目奥运金牌。鲍珊菊为洛阳实现了奥运金牌零的突破，也创造了河南在该项目的历史。
在8月2日下午举行的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩勇夺金牌，成功为中国队卫冕该项目奥运金牌。鲍珊菊为洛阳实现了奥运金牌零的突破，也创造了河南在该项目的历史。
今年24岁的鲍珊菊是汝阳县人，2012年入选洛阳市自行车队，2013年进入省队，2018年进入国家队。曾取得过世界杯金牌。在2020年9月举行的全国场地锦标赛，她在两天之内夺得250米个人计时赛、500米个人计时赛以及团体竞速赛三枚金牌，并四度打破两项全国纪录。早在2016年，还在省队训练的鲍珊菊就展现出了不俗的实力，当年在沈阳举行的一次全国比赛中，鲍珊菊搭档宋超睿夺冠的成绩，比里约奥运会上的铜牌选手还要好。
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