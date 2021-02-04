厉害！黄河湿地的燕鸻是吃蝗虫“小能手”

生态好不好，鸟是晴雨表。在河南黄河湿地国家级自然保护区工作了22年的马朝红说，保护区不仅已经成为鸟儿的栖息地、觅食地，这些小精灵们更为生态恢复默默贡献着自己的力量，成为人们的好朋友。

燕鸻

生态好不好，鸟是晴雨表。在河南黄河湿地国家级自然保护区工作了22年的马朝红说，保护区不仅已经成为鸟儿的栖息地、觅食地，这些小精灵们更为生态恢复默默贡献着自己的力量，成为人们的好朋友。

马朝红说，近年来随着黄河生态保护的持续推进，鸟类不仅种类越来越多，尤其是燕鸻、燕鸥等，这些年监测到的鸟类数量也越来越多。黄河湿地既是东亚飞蝗的适生地，又是飞蝗天敌燕鸻的乐园，而增多的鸟类带来的直接影响是消灭害虫。