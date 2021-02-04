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全省脱贫攻坚先进个人、嵩县九皋镇宋王坪村党支部书记桑俊峰——小红薯做成“大文章”（脱贫攻坚 英雄赞歌）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.03 08:28

桑俊峰查看红薯苗

　　今年45岁的桑俊峰是嵩县九皋镇宋王坪村党支部书记兼村委主任，是远近闻名的“红薯大王”。近年来，他带领群众大力发展红薯产业，助力群众增产增收、脱贫致富，被评为全省脱贫攻坚先进个人。

　　“咱这红薯口感好，去年获得中国绿色食品产品认证，一直供不应求。”昨日下午，顶着火辣辣的太阳，桑俊峰和村民一起小心翼翼地把脱毒红薯苗从大棚移栽进田里，他黑里透红的脸上挂满汗珠。

　　宋王坪村目前种植了1500亩脱毒红薯。这两年，当地与河南科技大学相关科研团队密切合作，采取科学种植方法，将产量增加了1倍，亩产8000斤左右，带动群众每亩增收2000多元。

　　“近期，由于供不应求，咱这优质红薯，超市里每斤能卖到4块钱。”桑俊峰说，他们打算进一步扩大种植面积，带动全镇的种植面积超过1万亩，产生规模效益，同时，积极开拓育苗市场，把种苗销售至南阳、三门峡、驻马店等地，每年增加村集体收入20万元。

　　“红薯扎堆上市卖不上价钱，想获得高回报，要错峰上市！”桑俊峰乐滋滋地说，为积极对接市场，建立红薯的四季供应体系，他们今年打算投资300万元建立一个全自动恒温储存窖，可储存红薯300万斤，让原本只能卖一季的优质红薯四季有售。

　　红薯片、红薯条、红薯干……这些近年兴起的红薯产品，颇受消费者青睐。闲不住的桑俊峰又把目光聚焦在这些产品上，带领村民积极整合村里的加工车间，开展红薯产品的加工制作，打好“绿色食品”牌。

　　“自己拿着农具，体验食物从田间地头到餐桌的无缝衔接，是啥感觉？”桑俊峰说，村里正积极开展项目论证，计划建立一个集休闲、娱乐、采摘为一体的农耕体验园，他们要把小红薯做成“大文章”，让群众生活比蜜甜！（记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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