全省脱贫攻坚先进集体洛阳栾川钼业集团——造血式扶贫帮小河村吃上“旅游饭”（脱贫攻坚 英雄赞歌）

初夏时节，栾川县秋扒乡小河村，一片300亩的荷塘碧波荡漾，景色宜人。

小河村的荷塘

初夏时节，栾川县秋扒乡小河村，一片300亩的荷塘碧波荡漾，景色宜人。

这两天，洛阳栾川钼业集团股份有限公司驻小河村第一书记王铁奔走在田间地头，查看荷花的长势，为规划中的旅游配套设施建设踩点选址。

过去，小河村交通闭塞、发展滞后，是栾川县的深度贫困村。2017年，为使扶贫工作真正落到实处，洛阳栾川钼业集团股份有限公司认真研判后决定多点精准发力，开展造血式产业扶贫。

捐资300余万元在村里兴建了面积300亩的荷塘，小河村变身“荷香小镇”；购买藕粉加工设备，在村里建起了藕粉加工基地；帮助村里新建了新品种葡萄、美国大樱桃、春桃等多个水果采摘园，为小河村发展乡村旅游积攒了后劲……如今，这个小山村正努力打造集休闲养生、旅游度假、荷花观赏等于一体的旅游名村。

“获得‘河南省脱贫攻坚先进集体’是荣誉，更是鞭策。在接下来的乡村振兴中，我们要接续奋斗！”王铁说，下一步，小河村还将依托荷塘建起立体生态圈，重点在特色水产养殖上下功夫，大力发展小龙虾养殖、垂钓园建设，打造“全藕宴”品牌，让游客在赏荷休闲的同时，体验挖藕、钓鱼、捉龙虾的乐趣，实现“一季有荷、三季有果、四季有乐”的乡村旅游发展新格局，以乡村全域旅游助推乡村全面振兴。

眼下，小河村精品民宿、采摘园等项目正有序推进，穿梭在村里的街头巷尾，王铁对村里的未来充满期待：“这些项目建成后，小河村将变得更加美丽，乡亲们的生活将会更加美好。”（记者 戚帅华 通讯员 袁东 文/图）