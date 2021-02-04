全省脱贫攻坚先进个人张丁：发展特色产业 实现强村富民（脱贫攻坚 英雄赞歌）

眼下，走进散布在南沟门村沟岭间的樱桃园，红彤彤的樱桃格外喜人。“咱这樱桃不打农药，自然成熟后采摘，大家可放心下单。”樱桃树下，38岁的张丁一拿着手机边拍摄边解说，一条短视频随即发到了微信朋友圈。

张丁一查看榛子树长势

眼下，走进散布在南沟门村沟岭间的樱桃园，红彤彤的樱桃格外喜人。“咱这樱桃不打农药，自然成熟后采摘，大家可放心下单。”樱桃树下，38岁的张丁一拿着手机边拍摄边解说，一条短视频随即发到了微信朋友圈。

多年前，面对林坡多、耕地少、产业基础薄等现实，张丁一团队和村干部共同研判，决定用好当地的生态资源，发展特色种植产业，用可持续的绿色产业托起乡亲们的幸福生活。

张丁一积极联系了林业专家到当地实地把脉问诊，现场讲解樱桃、核桃、榛子树等果木的养护管理知识，乡亲们的种植积极性高涨。如今，南沟门村南坡樱桃园林立，北坡榛子树、核桃树绿意盎然，该村还通过园内果实采摘、果木认领等方式，吸引游客，带动农家乐、乡村游等产业发展。

不仅如此，南沟门村还引进服装厂、硅石深加工厂、饰品加工厂等一批来料加工企业，让百余名村民实现家门口就业、增收。通过党建学习提升，村里摘掉了软弱涣散村的帽子，组织战斗力明显提升，村集体经济去年实现收入38.88万元，建设美丽乡村的底气更足了。

“我将带头发扬好脱贫攻坚精神，在乡村振兴大舞台上担当作为，让南沟门村各项事业再上新台阶。”张丁一自信而坚定地说。他的决心正如他做的一首打油诗：“山拥乡村月，水挽故园风。亲友若相问，大同即归程。”（记者 郭学锋 通讯员 李艳 文/图）