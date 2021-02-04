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“人民就是江山，江山就是人民”——二论巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.02 08:20

　　“人民就是江山，江山就是人民。”

　　在回顾总结中明确方向，在对标先进中砥砺初心。最近召开的全省脱贫攻坚总结表彰大会，动员全省上下自觉担负巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的历史使命，向着第二个百年奋斗目标扎实迈进，“人民”二字再次被突出强调。诚然，站稳人民立场，坚守为民初心，把为民造福作为最重要的政绩，这是我们打赢攻坚战的“落脚点”，也是我们奋进新征程的“出发点”。

　　“人民就是江山，共产党打江山、守江山，守的是人民的心，为的是让人民过上好日子。”前不久，习近平总书记视察河南时的讲话仍在耳畔回响。带领群众摆脱贫困，是共产党人初心使命所在。从“全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队”，到摸摸棉被暖不暖和，算算乡亲们的收支账……这些铿锵有力的话语，这些温暖人心的细节，诠释了什么是“时时放心不下”的牵念，昭示了什么叫“老百姓是天，老百姓是地”。

　　脱贫有温度，攻坚映初心。

　　党的十八大特别是“十三五”以来，洛阳始终把百姓冷暖放在心上，始终把打赢脱贫攻坚战作为第一民生工程，始终和群众想在一起、干在一起，累在一起、乐在一起，真扶贫、扶真贫、真脱贫，推动绝对贫困在河洛大地成为历史，河洛山乡发生了天翻地覆的巨变，乡亲们的好日子“芝麻开花节节高”。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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