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绝对贫困在河洛大地成为历史——一论巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.01 08:15

　　总有一些时间节点，注定在历史的坐标中烙下印记。

　　5月27日，在党的百年华诞即将到来的关键时刻，全省脱贫攻坚总结表彰大会召开，向全省人民郑重宣告：经过8年接续奋斗，我们在一个拥有1亿人口、4000多万农村人口、3000多万外出务工人员的人口大省，在一个“三农”工作特色鲜明、任务繁重的农业大省，在一个城乡区域发展不平衡不充分的发展中大省解决了绝对贫困问题，交出了一份合格答卷！

　　这是振奋人心的胜利，这是惊天动地的成就。在这场波澜壮阔的脱贫攻坚中原大决战中，河洛大地书写了怎样的篇章？

　　时间拉回3个月前。2月25日，习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹！就在这次全国表彰名单中，洛阳市委等7个集体、7名个人上榜。这是对洛阳脱贫攻坚的“国家嘉奖”，是对洛阳攻坚成效的“高度认可”。

　　6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万贫困人口全部脱贫，绝对贫困在河洛大地已经成为历史。这，对于曾经有着5个国家级贫困县、1个省定贫困县，对于属于河南扶贫开发重点地区和革命老区全覆盖地区，对于地处豫西连片山区的洛阳而言，何其不易。

　　艰难方显勇毅，磨砺始得玉成！

　　“脱贫攻坚是一场必须打赢打好的硬仗，是我们党向全国人民作出的庄严承诺。”“我们党员干部都要有这样一个意识：只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素。”

　　党的十八大以来特别是“十三五”以来，洛阳紧跟党中央令旗走，把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，全市上下一条心，拧成一股绳，举非常之力、下非常之功，书写了克难攻坚、摧城拔寨的脱贫史诗，为中原决战决胜贡献了洛阳智慧、洛阳探索、洛阳力量。

　　这是以上率下的“洛阳行动”——

　　犹记“十三五”开局之年，市委书记李亚履职洛阳伊始便展开密集调研，第一站就来到国家级贫困县嵩县，调研脱贫攻坚。5年多来，从“洛阳南极”的嵩县白河，到伊水栾山的伏牛腹地，从山高路远的汝阳十八盘，到偏远闭塞的宜阳花果山……走最远的路，入最穷的户，看最真的贫，党的关怀被送到贫困群众心坎上。

　　用脚步丈量忠诚，以实干践行诺言，“一转三推进”成为洛阳向脱贫攻坚发起总攻的主抓手。从市、县、乡、村四级书记“挂帅出征”，到14个重大专项指挥部“握指成拳”，再到选派2606名第一书记驻村作战……一个个扶贫干部把心血和汗水洒遍千山万水，一个个机关单位、企业、社会组织行动起来，结对帮扶、和衷共济，汇成脱贫攻坚战场上的“洛阳行动”。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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