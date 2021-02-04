汉代人眼中的完美“别墅”啥样？来洛阳博物馆看“样板间”【视频】

作为洛阳都市圈、郑州都市圈的叠合区域，焦作具有促进河南省两大都市圈联动发展的区位优势。它北依太行、南面黄河，是华夏文明的重要发祥地之一。正在洛阳博物馆二楼展出的“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”上，焦作展区的精品文物引人瞩目，展示出这座城市传承数千年的历史文化。

作为洛阳都市圈、郑州都市圈的叠合区域，焦作具有促进河南省两大都市圈联动发展的区位优势。它北依太行、南面黄河，是华夏文明的重要发祥地之一。正在洛阳博物馆二楼展出的“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”上，焦作展区的精品文物引人瞩目，展示出这座城市传承数千年的历史文化。

●汉代“山阳”陶罐

1986年7月中旬，焦作市文物工作队在河南轮胎厂扩建锅炉房施工中，发掘清理出一座西汉中晚期排券小砖室墓，墓内出土了这件带有“山阳”铭文的陶罐。陶罐高18.4厘米，肩部刻有八组“山阳”隶体铭文。铭文字形大小不一，笔画各有差异，考古人员据此判断，这是制陶工匠们手工刻写而成。

“山阳”是什么？实际上，焦作的古称就是“山阳”。位于焦作市东南隅墙南村的古城墙遗址，就是汉代的山阳县城所在。据史书记载，山阳战国时为魏邑，汉代在此置山阳县，北齐时并入修武县。汉献帝刘协被曹丕逼迫禅位后，受封于此，称“山阳公”。“山阳”铭文陶器的出土，印证了史书的记载，也为研究山阳城遗址提供了实物资料。